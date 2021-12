Tra i grandi ospiti della Prima del Teatro alla Scala anche Gian Maria Tosatti, straordinario artista di cui vi raccontiamo la storia e alcune curiosità, dalle origini alle opere che hanno conquistato il mondo…

Orgoglio italiano nel mondo, Gian Maria Tosatti è un artista affermato e la sua è una storia densa di successi. Partiamo alla scoperta delle declinazioni che compongono la sua biografia e la sua carriera, dalle origini alle opere che lo hanno reso famoso in Italia e all’estero tra mostre e grandi eventi dedicati all’arte.

Chi è Gian Maria Tosatti e dove vive?

Gian Maria Tosatti è nato il 16 aprile 1980 a Roma, sotto il segno dell’Ariete, vive e lavora a Napoli e, tra il 2008 e il 2018, ha innestato parte del suo percorso artistico a New York. Formatosi in campo performativo tra architettura e arti visive, ha realizzato diverse installazioni e ha esposto le sue opere in giro per il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti passando per L’Avana…

Nel 2021 è stato nominato direttore artistico della Quadriennale di Roma per il triennio 2021-2024. È stato anche designato come unico artista del Padiglione Italia alla 59esima esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia.



La vita privata di Gian Maria Tosatti

Non si conosce nulla della vita privata di Gian Maria Tosatti, che appare poco incline a dispensare informazioni dettagliate sul suo mondo dietro i riflettori dell’arte. Non è chiaro se sia fidanzato o sposato, e nemmeno sui social emergono elementi nitidi al riguardo…

Altre 5 cose da sapere su Gian Maria Tosatti

– Ha un profilo Instagram in cui condivide aggiornamenti sulle sue attività.

– “Il futuro non lo immagino, perché non è il mio mestiere. Il mio mestiere è fare il ritratto del presente“, ha dichiarato in una intervista a exibart.com.

– È anche giornalista e scrittore (saggista di arte e politica), iscritto dal 2005 come pubblicissta all’Ordine dei giornalisti del Lazio.

– È stato direttore del settimanale La Differenza e ha collaborato con varie testate come editorialista.

– Nel 2021 è stato tra gli ospiti della Prima del Teatro alla Scala a Milano.

