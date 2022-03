Si chiama Federica Tarducci ed è la sorella di Fabri Fibra e Nesli. Schiva e riservata, ha un debole per gli amici… a quattro zampe!

Non gliene è mai importato a Fabri Fibra di finire in copertina sui settimanali rosa. Delle polemiche sono comunque scoppiate, in ambito familiare. Lui e il fratello Nesli, infatti, non si parlano da anni e da fuori è davvero impossibile dire se e quando il muro del silenzio cadrà. Le tante incomprensioni accumulate nel tempo (alcune delle quali giunte fino alla stampa) hanno suscitato un acceso dibattito pure sui social media, tra i fan dell’uno e dell’altro. È, invece, meno nota Federica Tarducci, la sorella delle due star della musica. Difatti, a differenza loro non bazzica nell’ambiente dello spettacolo. E non lo ha mai fatto. Tuttavia, grazie alla cronaca delle informazioni sono comunque emerse sul suo conto. Andiamo, dunque, a vedere chi è, che lavoro fa per mantenersi e qualche altro dettaglio.

Federica Tarducci: biografia e carriera

Originaria di Senigallia (la data di nascita non è di dominio pubblico), in provincia di Ancona, nelle Marche, è titolare di un negozio di tolettatura per animali, City Dog, nella propria città natale. Da anni porta avanti l’attività, segno che il territorio risponde bene e svolge un ottimo servizio. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori informazioni, data la sua estrema riservatezza.

Federica Tarducci: la vita privata

Da quanto emerge non le piace finire al centro dell’attenzione, tanto da non avere nemmeno un profilo social. Chi la conosce è comunque pronto a garantire per lei, descrivendola come una persona molto alla mano, gentile e simpatica. Nel 2013 è convolata a nozze, ma anche qui il nome del fortunato risulta avvolto nel mistero. La cerimonia è avvenuta a Senigallia, dove ancora oggi abita, in un clima di festa generale. Sui social è attiva mediante il profilo Facebook di City Dog, tramite cui si interfaccia non appena può con la clientela. Il patrimonio non è disponibile.

3 curiosità su Federica Tarducci

– In occasione delle nozze erano presenti i genitori, Nesli, ma non Fabri Fibra. Un’assenza che non passò affatto inosservata.

– Sostiene l’adozione dei trovatelli e coglie occasioni per lanciare messaggi solidali tramite il web.

– Aderisce alle campagne locali per la raccolta pro amici a quattro zampe.

