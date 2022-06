Scopriamo cosa si sa su Fabrizio Mainin, ballerino di talento e coreografo, presente nella trasmissione di Rai 1 intitolata Camper.

Fabrizio Mainini è una persona piena di talento e di energia, uno dei principali ballerini e coreografi conosciuti e amati dal grande pubblico italiano, ideatore di diverse coreografie della scena televisiva italiana. Vediamo di scoprire qualcosa in più rispetto alla sua brillante attività professionale, e anche in merito alla sua vita privata e sentimentale, più qualche curiosità.

La biografia e la carriera di Fabrizio Mainini

Nato nel 1968 (non nota al pubblico data di nascita precisa), Mainini cresce nella capitale d’Italia, Roma, e si avvicina presto al mondo della danza, frequentando anche diverse accademie per poter sviluppare al massimo la sua grande passione per l’arte del ballo, tra cui l’Accademia Nazionale di danza di Roma. Debutta sulla scena televisiva nel 1988, esibendosi al Festival di Sanremo.

Ballerino di talento lavora presso diverse trasmissioni televisive di successo, come Domenica In e Buona Domenica. Diventa anche responsabile delle coreografie presenti all’interno del programma televisivo Tale e Quale Show e di Made in Sud. In seguito apre una scuola di danza sua, la Step Studio. Nel 2022 prende pare anche al programma televisivo di Rai 1 intitolato Camper, dove dà suggerimenti per viversi la stagione estiva a ritmo dei balli più celebri.

Fabrizio Mainini: la vita privata

Il coreografo vive dal 2006 nella regione Liguria, a Rapallo, assieme alla sua famiglia. Mainini è legato sentimentalmente a Daniela Crociani, ballerina e coreografa anche lei. La coppia ha avuto assieme due figli. Non si conosce con esattezza l’ammontare del suo patrimonio economico.

Chi è Daniela Crociani, la compagna di Fabrizio Mainini

Crociani ha studiato danza classica presso la scuola privata di Luisa Capiferri, danza moderna nella città di Roma più un corso professionale presso la scuola di Renato Greco. Diverse e numerose le sue partecipazioni nei programmi televisivi, tra cui anche La Stangata, Gran Caffè e Finalmente Venerdì. Oltre ad essere una ballerina professionista Daniela è anche insegnate di diversi generi di ballo, tra cui classico e jazz.

3 curiosità riguardo al coreografo e ballerino Fabrizio

Attivo sul social di Instagram.

Durante la sua carriera è stato partner di ballo di diverse celebrità, tra cui anche Lorella Cuccarini.

Sul social network di Facebook è presente una pagina gestita dai fans di Mainini

