Conosciamo meglio il talentuoso rapper sudcoreano della band BTS, Suga, che è anche compositore e produttore discografico.

Celebre rapper e produttore discografico sudcoreano, Suga è uno dei membri della popolare band conosciuta con il nome di BTS. Produttore di oltre cento brani, tra cui anche il brano intitolato Wine, di Suran, ottiene nel corso del tempo un notevole successo, aggiudicandosi anche alcuni premi, tra cui il Mnet Asian Music Award, come miglior collaborazione con IU per Eight, nel 2020. Scopriamo quindi la sua attività professionale, più qualche curiosità in merito alla sua vita privata.

La biografia di Suga

Suga è il nome d’arte di Min Yoo-gi, nato a Taegu il 9 marzo del 1993, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Dopo gli studi scolastici si laurea in Telecomunicazioni e Intrattenimento alla Global Cyber University e un MBA in Media pubblicitari. Comincia a scrivere musica già all’età di tredici anni, stessa età in cui impara il MIDI.

Suga e la sua carriera nel mondo della musica

La sua carriera all’interno del mondo della musica comincia quando collabora in uno studio musicale da ancora adolescente, iniziando a comporre musica, rappare ed esibirsi sotto lo pseudonimo di Gloss. Nel 2010 Suga si unisce all’agenzia Big Hit Entertainment quale produttore musicale, unendosi in seguito nel gruppo BTS che debutta nel 2013. All’interno del gruppo assume il nome d’arte di Suga e scrive diverse tracce, tra cui First Love nel 2016.

Nello stesso anno comincia una carriera musicale da solista con il nome di Agust D pubblicando il mixtape Agust D su Sound Cloud, in cui affronta anche tematiche quali la depressione e la fobia sociale. Nel 2019 collabora al singolo Song Request di Lee So-ra e co-compone We don’t talk together di Heize. L’anno successivo racconta il lato negativo della fama in Interlude Shadow , dell’album Map of the soul: 7 e, nel mese di maggio, pubblica il suo secondo mixtape. Nel 2022 produce e ricopre anche il ruolo di co-autore di Stay Alive, Jungkook e That That, di Psy.

Cosa si sa sulla vita privata di Suga

Secondogenito di due figli, sua madre è una ristoratrice. Non sono noti al pubblico molti dettagli in merito alla sua vita privata e riguardo la sua situazione sentimentale. Dal 2019 vive a Hannam-dong, Seoul. Sono note al pubblico le sue generose donazioni, tra cui le donazioni di denaro alla Korea Pediatric Cancer Foundation e alla Hope Bridge National Disaster Relief Association.

4 curiosità sul rapper sudcoreano dei BTS

Il nome d’arte Suga deriva dalle prime sillabe di shooting guard , posizione in cui il rapper giocava nella squadra di basket della scuola.

, posizione in cui il rapper giocava nella squadra di basket della scuola. Anche se non si conosce con esattezza il suo patrimonio economico, nel 2018 acquista un’abitazione per tre milioni di dollari.

Seguitissimo sulla sua pagina di Instagram.

Nel 2018 riceve l’onorificenza di Ordine al merito culturale Hwa-gwan.

Riproduzione riservata © 2022 - DG