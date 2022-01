Tutto quello che c’è da sapere sulla talentuosa catante Donata Brischetto, concorrente di The Voice Senior 2022.

Donata Brischetto è una cantante che, nel 2022, ha deciso di partecipare a The Voice Senior 2022, dove ha attirato l’attenzione generale grazie al suo straordinario talento. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Donata Brischetto: la carriera

Originaria della Sicilia (non è dato sapere esattamente quando sia nata) Donata Brischetto vive a Giarre (comune di Catania) ma è originaria di Acireale. È una cantante che, nel 2022, ha deciso di partecipare a The Voice Senior (conquistando pubblico e giudici grazie al suo straordinario talento e alla sua incredibile voce). Grazie alla sua bellissima voce la cantante ha deciso di esibirsi a eventi e cerimonie con il suo Vega Project (nome del trio di cui fa parte). Non è noto cosa Donata Brischetto abbia studiato o se svolga un altro lavoro oltre quello di cantante.

Donata Brischetto: la vita privata

Ancora giovanissima Donata si è sposata e ha avuto una figlia, a cui è legatissima. In seguito ha conosciuto il Mestro Giovanni Scandurra, arrangiatore e compositore, con cui ha stretto un proficuo sodalizio artistico (e che sarebbe diventato suo compagno di vita). A The Voice Senior Donata Brischetto ha confessato che avrebbe temporaneamente interrotto la sua carriera musicale dopo la nascita di sua figlia e, quando lei è cresciuta abbastanza, avrebbe deciso di perseguire il suo grande sogno.

Dopo esser stata scelta da Loredana Bertè a The Voice Senior, Donata ha scritto in un post sui social: “Sono super emozionata per tutto ciò che mi sta accadendo. Ieri sera non sono riuscita a trattenere le lacrime perchè la gioia e la commozione hanno preso il sopravvento. Essere scelta da Loredana per la semifinale era una cosa che sinceramente non avevo messo in conto.”

La donna abita a Giarre, in Sicilia, insieme alla sua famiglia.

Donata Brischetto: le curiosità

– Ama i cani e spesso usa i social per sensibilizzare ai suoi fan verso le adozioni di animali randagi o abbandonati.

– Da sempre la sua grande passione è la musica e lo studio del canto.

– A The Voice Senior non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione quando è stata scelta da Loredana Bertè per entrare a far parte della sua squadra.

– È una fan di Cosetta Gigli.

Riproduzione riservata © 2022 - DG