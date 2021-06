Davide Luigi Berlusconi è il figlio di Paolo Berlusconi, uomo in carriera con la passione per la tecnologia e tutto ciò che è innovazione. Scopriamo la sua storia.

Un cognome importante, una biografia in cui spicca una curiosità: è lui, Davide Luigi Berlusconi – figlio di Paolo Berlusconi e nipote del leader di Forza Italia – il fondatore di una delle poche fabbriche di avatar al mondo, la prima in Italia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalle origini alla professione, passando per la vita privata…

Chi è Davide Luigi Berlusconi e dove vive?

Davide Luigi Berlusconi è uno dei 4 figli di di Paolo Berlusconi, nato dal matrimonio del fratello di Silvio Berlusconi con la seconda moglie Antonia Rosa Costanzo. I genitori si sono separati e, nonostante i successi e la fama della sua famiglia, lui sembra aver mantenuto un profilo decisamente riservato e lontano, per quanto possibile, dai riflettori.

Classe 1982, Davide Luigi Berlusconi è un imprenditore con la passione per la scienza e la tecnologia. Il figlio di Paolo Berlusconi ha fondato la prima fabbrica di avatar in Italia, una delle poche al mondo, con sede a Milano, in cui vengono prodotte “copie perfette e virtuali di noi”, ha precisato in una sua intervista rilasciata a Gente. Un progetto di ampio respiro nato in un garage di Genova, città in cui vive, nel 2015…

La vita privata di Davide Luigi Berlusconi

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Davide Luigi Berlusconi ha uno splendido rapporto con la famiglia d’origine e con papà Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Ha 3 sorelle, nate dai due matrimoni (finiti) del genitore. Dalle prime nozze con Mariella Bocciardo, Paolo Berlusconi ha avuto le due figlie Alessia (classe 1971) e Luna Roberta (nata nel 1975). Dopo il divorzio, ha sposato Antonia Rosa Costanzo, seconda moglie da cui ha avuto gli altri due figli: Davide Luigi e Nicole Rose (classe 1989).

Chi è la moglie di Davide Luigi Berlusconi?

Davide Luigi Berlusconi è sposato dal 2016. La moglie si chiama Matilde Bruzzone e dalla loro unione sono nati due figli. La cerimonia di nozze si è tenuta nel cuore lussuoso di Villa Dolce Drago, residenza di Paolo Berlusconi a Porto Rotondo, in Costa Smeralda.

Davide Luigi Berlusconi: altre 3 cos da sapere

– Davide Luigi Berlusconi risulta assente sui social.

– Ha vinto un prestigioso premio in Giappone per il suo contributo all’innovazione tecnologia.

– Tutti lo chiamano “Billy”.