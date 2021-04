Sapete chi sono i figli di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi? Partiamo alla scoperta del loro ritratto, tra pubblico e privato…

Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier e leader di Forza Italia, ha avuto quattro figli, ma sapete chi sono e cosa fanno nella vita di tutti i giorni? Scopriamo tutto quello che è emerso sulla loro biografia, dalle origini ai riflessi forse meno noti del loro percorso. Ecco cosa c’è da sapere sulla loro storia

Chi sono i figli di Paolo Berlusconi?

Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha avuto quattro figli da due matrimoni. Dalle prime nozze con Mariella Bocciardo ha avuto le due figlie Alessia (classe 1971) e Luna Roberta (nata nel 1975).

Dopo il divorzio, il fratello di Silvio Berlusconi ha sposato Antonia Rosa Costanzo, seconda moglie da cui ha avuto altri due figli: Davide Luigi (classe 1982) e Nicole Rose (classe 1989).

Paolo Berlusconi

La vita privata dei figli di Paolo Berlusconi

Non si conosce molto sulla vita privata dei figli di Paolo Berlusconi. Rispetto al loro imponente cognome, sembrano voler tenere un profilo decisamente più basso, ed è per questo che si sa ben poco di tutto ciò che interessa la sfera personale di ognuno di loro.

Alessia Berlusconi ha tre figli, e ha sposato Mirko Lazzerini nel 2018, dopo le nozze con Liviano Sinopoli. Luna Roberta Berlusconi ha alle spalle le nozze con il regista e attore Edoardo Sylos Labini. Sui social, numerosi romantici scatti la vedono al fianco del compagno, Vittorio Vaccaro.

Sappiamo che Davide Luigi Berlusconi è sposato con Matilde Bruzzone, vive a Genova con la famiglia, e dalla moglie (genovese) ha avuto due figli. La coppia si è unita in matrimonio nel 2016 a Villa Dolce Drago, residenza di Porto Rotondo (in Sardegna) del fratello dell’ex premier.

Di Nicole, invece, è nota la storia d’amore con l’addestratore di cavalli spagnolo Santi Serra Camps, ma non ci sono molte altre informazioni sulla loro relazione.

I figli di Paolo Berlusconi in 4 curiosità

– Alessia Berlusconi ha avviato una solida carriera nel mondo dell’imprenditoria made in Italy e si occupa di produzione di vini, da sempre sua grande passione.

– Luna Berlusconi, invece, ha scelto di lasciare il mondo degli affari (come ha svelato al settimanale Oggi nel 2020) per assecondare la sua inclinazione per l’arte e la pittura.

– Davide Luigi Berlusconi è noto a tutti come “Billy” e, riporta il settimanale Gente, ha dato vita alla prima fabbrica di avatar d’Italia (una delle poche al mondo).

– Nicole Rose Berlusconi è un’attivista per la tutela degli animali, ha sempre avuto la passione per i cavalli e ha fondato il Progetto Islander onlus, di cui è presidente: “Recuperiamo cavalli da casi di abuso e maltrattamento, cerchiamo adozioni per donare loro nuova vita“, si legge su Instagram.