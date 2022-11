Tutto quello che non sai su Daniele Cabras, meglio noto il nickname Dany The Gaggio con cui è diventato famosissimo su Tik Tok.

Milioni di follower su TikTok e altrettanti su Instagram: i numeri bastano per rendere Daniele Cabras – alias Dany The Gaggio – uno dei personaggi social più celebri degli ultimi anni. Sardo, ha fatto proprio della sua provenienza e del suo accento il suo punto di forza: la cadenza tipica della regione in cui è nato e vive lo hanno reso uno dei più divertenti e popolari della rete. Ecco cosa c’è da sapere su di lui.

La biografia e la carriera di Daniele Cabras

Nato a Domus de Maria, paesino a Sud della Sardegna, Daniele Cabras vive stabilmente nella sua città. Non si conosce quale sia stato il suo percorso di studi, ma le informazioni sul tiktoker sono diventate più dettagliate in seguito alla sua popolarità social.

Pur essendo diventato uno dei personaggi di TikTok e Instagram più famosi degli ultimi tempi, Daniele ha scelto di continuare a lavorare nell’ambito della sicurezza all’interno del Forte Village di Pula.

Data la sua verve ironica gli sono arrivate anche proposte come animatore di villaggi turistici, ma ha preferito continuare ad intrattenere e divertire il pubblico dei social. “È un tipo di intrattenimento e comicità differente. Lo trovo meno spontaneo, più recitato – ha spiegato lui – . Per il momento preferisco tenere l’impostazione che mi sta dando tante soddisfazioni”.

Dany The Gaggio è diventato famoso in rete soprattutto grazie all’imitazione dei bambini, ma non mancano anche quelle riferite ai genitori e alle personalità tipiche della sua terra.

Ha scritto anche un libro, Un ragazzo tenero. Le avventure impossibili di Dany the Gaggio, e nel 2022 è sbarcato sul piccolo schermo con il cast di Generazione LOL, serie in 8 episodi di circa 7 minuti ciascuno prodotta da This is Hello per Prime Video.

La vita privata di Daniele Cabras

Se Daniele Cabras racconta molto di ciò che lo circonda sui social, il tiktoker è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata. Non si sa, dunque, se sia sentimentalmente impegnato o meno.

3 curiosità su Daniele Cabras

– Il nome “The Gaggio” indica, nel dialetto sardo, il personaggio bifolco e un po’ rozzo. “Il gaggio è il personaggio per eccellenza. Un’istituzione delle mie pagine – ha spiegato lui – . A me fanno morire davvero quelli che parlano così quindi quando parlo mi spacco da solo. Mi riascolto gli sketch e muoio dal ridere”

– Soffre di claustrofobia

– Odia l’insistenza e ha poca pazienza

