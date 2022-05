Sapete chi è la compagna di vita di Corrado Augias? Si chiama Daniela Pasti e dalla loro longeva unione è nata una figlia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia…

Daniela Pasti è la moglie di Corrado Augias, storico volto del format Telefono Giallo e famoso giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Il loro è un grande amore e ora ripercorriamo le tappe chiave della sua biografia e della vita privata al fianco del noto presentatore, dentro e oltre i riflettori del piccolo schermo.

Chi è Daniela Pasti e dove vive?

Daniela Pasti è la moglie di Corrado Augias, il famoso volto dell’informazione italiana, conduttore e autore tv. Al suo fianco da anni, vive a Roma con il marito e, stando alle informazioni emerse sul suo conto, è una giornalista ma anche un’artista. Pittrice, per l’esattezza, creatrice di tanti dei quadri presenti nella loro casa…

Corrado Augias

La vita privata di Daniela Pasti

Per quanto riguarda la vita privata, Daniela Pasti non ha soltanto un marito famoso. È infatti figlia di Nino Pasti, celebre generale e politico italiano originario di Bologna. Ha perso il padre nel 1992, scomparso esattamente il 21 agosto. Da sempre riservatissima, la mogie di Corrado Augias non ha profili social e sembra lontana anni luce dalle telecamere che hanno restituito al consorte una importante fetta di successo.

Daniela Pasti e Corrado Augias: matrimonio e figli

Daniela Pasti ha sposato Corrado Augias tanti anni fa e il loro è un matrimonio solido e felice. L’unione della coppia è stata coronata dalla nascita di una figlia, Natalia Augias, venuta alla luce il 16 gennaio 1965 e oggi giornalista affermata proprio come il padre.

Nella loro villa romana, Daniela Pasti e suo marito collezionano anche oggetti curiosi, come lo stesso conduttore aveva rivelato al Corriere. Tra questi, parte dell’elica di un aeroplano: “Un DC4 Farman degli anni ’40 – ha raccontato Augias –. A me e mia moglie ricorda il giorno felice in cui lo vedemmo nella vetrina di un antiquario di Parigi che espone principalmente memorabilia dell’aviazione. Ci andiamo spesso perché siamo entrambi figli di ufficiali dell’Aeronautica“.

ll primo incontro tra Daniela Pasti e Corrado Augias sarebbe avvenuto durante una colonia per i figli dei militari dell’Aeronautica. Da allora non si sono più lasciati.

Altre 2 cose da sapere su Daniela Pasti

– Insieme al marito è autrice del libro intitolato Tre colonne in cronaca.

– Condivide la passione per i dipinti con Corrado Aiugas, grande estimatore delle sue opere.

Riproduzione riservata © 2022 - DG