Scopriamo cosa si sa sull’attore Maurizio Lombardi, attore presente nel cast della serie televisiva L’Ora – Inchiostro contro piombo.

Maurizio Lombardi intraprende una florida carriera all’interno del mondo dello spettacolo esibendosi su numerosi palcoscenici teatrali, con spettacoli quali The Pride e Peter Pan, e anche sulla scena televisiva e cinematografica italiana, entrando a far parte di diversi film e serie televisive. Grazie al suo talento e alla sua bravura ottiene presto un notevole successo, partecipando anche a serie di successo, come Don Matteo, I delitti del BarLume e The New Pope.

Maurizio Lombardi: la biografia e la carriera

L’attore nasce nella città di Firenze nella giornata del 17 novembre del 1973, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Lombardi si avvicina al mondo dello spettacolo frequentando un’apprendistato teatrale presso l’Istituto Salvemini della città di Firenze. Entra presto a far parte della compagnia Arca Azzurra, con cui collabora per oltre dieci anni, interpretando diversi ruoli e allenando così la sua versatilità.

La sua carriera lavorativa si sviluppa in seguito sia nel ruolo di regista teatrale, scrivendo i propri spettacoli e monologhi teatrali, sia all’interno del mondo del cinema e della televisione in qualità di attore. Quale attore entra prende parte a numerosi film e serie televisive di successo, come la pellicola Pinocchio nel 2019, le serie di The Young Pope, Il nome della rosa e, nel 2022, L’Ora – Inchiostro contro piombo.

Cosa si sa sulla vita privata di Maurizio Lombardi

Non si conoscono i dettagli in merito alla vita privata dell’attore teatrale e televisivo e regista teatrale Lombardi. Attivo sui suoi canali social, non sembra però amare la luce dei riflettori sulla sua vita privata e sulla sua situazione sentimentale. Non noto al pubblico l’ammontare del suo patrimonio economico derivante dalla sua brillante e florida carriera nel mondo dello spettacolo.

3 curiosità sull’attore e doppiatore Lombardi

Nel 2016 è nominato come miglior attore non protagonista al premio Le maschere del teatro italiano.

Ha lavorato in alcuni villaggi turistici in Sardegna quale animatore.

L’attore televisivo e teatrale è presente su Facebook e sul social di Instagram.

