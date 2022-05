Scopri tutto su Riccardo Miniggio del duo comico Ric e Gian e che mosse i primi passi nei programmi domenicali della Rai.

Riccardo Miniggio è un comico, cabarettista e attore italiano noto più semplicemente come Ric della coppia Ric e Gian, il popolare duo comico attivo soprattutto a partire dagli anni ’60 fino al 1987. Una vita la sua cominciata con la passione del ballo e del teatro che l’ha portato presto a raggiungere grandi successi sia in coppia che come solista. Oggi proviamo allora a raccontarvi questo e molto altro ancora che abbiamo scoperto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Conosciamo meglio chi è Riccardo Miniggio.

Riccardo Miniggio, biografia e carriera

Riccardo Miniggio nasce a Torino, il 31 dicembre del 1935 sotto il segno zodiacale del Capricorno. La sua carriera inizia prima come ballerino acrobatico di rock’n’roll e solo successivamente come imitatore di Jerry Lewis riuscendo ad entrare così, nella compagnia di Erminio Macario.

Nel 1962 incontra e instaura un sodalizio artistico con l’attore genovese Gian Fabio Bosco. I due iniziano a recitare e ad esibirsi insieme nei locali di Torino e Genova. Inizialmente lo fanno con il soprannome di Jerry e Fabio e solo dopo diverso tempo il duo cambia il nome in Ric e Gian e la loro carriera comincia a decollare. Nel 1966 i due artisti girano anche la loro prima pellicola dal titolo Ischia operazione amore. Dopo la rottura del duo, Riccardo Miniggio ha lavorato lo stesso tantissimo e in tv: dal 1992 al 1994 ha presentato la trasmissione televisiva Striscia la notizia, ha preso parte al programma Notte Italiana e lo abbiamo anche visto recitare anche al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Riccardo Miniggio, vita privata ( e dove vive)

Cosa sappiamo invece sulla vita privata di Riccardo Miniggio? L’attore vive in provincia di Varese (in Lombardia) è sposato ed è anche padre di due figli.

Riccardo Miniggio, 3 curiosità

-Nel 1987 il duo Ric e Gian si è sciolto.

-Riccardo Miniggio ha anche recitato nei film Notte prima degli esami e Box Office 3D.

-Non ha alcun profilo su Instagram.

