Scopriamo alcuni dettagli interessanti sulla vita privata e sulla storia della contessa Patrizia De Blanck, amatissima star dei salottini tv.

Patrizia De Blanck, nata a Roma il 9 novembre 1940 (è quindi del segno zodiacale dello Scorpione), è la discendente, da parte materna, di una nobile famiglia veneziana. Suo padre è invece Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba. La contessa è divenuta una vera e propria star televisiva quando, negli anni ’60, sbarcò come valletta a “Il Musichiere”. Qualche decennio dopo partecipò a due reality show: “Il Ristorante” nel 2005 e “L’Isola dei Famosi” nel 2008.

La vita privata di Patrizia De Blanck

La contessa De Blanck si è sposata in prime nozze all’età di 20 anni con un baronetto inglese di nome Anthony Leigh Milner. La loro storia è durata però solo pochissimi mesi, a causa di un tradimento. Patrizia ha rivelato di aver scoperto suo marito a letto con il suo migliore amico, decidendo quindi di porre fine al loro matrimonio. In seguito, nel 1971, convola a nozze con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Dalla loro relazione è nata l’unica figlia di Patrizia, Giada De Blanck (il 18 febbraio 1982).

Ma la contessa ha avuto anche molti amanti, nella sua vita. Stando alle sue confessioni, Patrizia avrebbe avuto una storia con alcuni uomini famosi quali Alberto Sordi e Franco Califano. “Prima che me lo chiediate, a letto ci sapeva fare, parecchio”, ha rivelato la De Blanck sul conto del cantautore, in un’intervista al Corriere della Sera.

Patrizia De Blanck: patrimonio

Di famiglia nobile sia da parte materna che da parte paterna, Patrizia De Blanck non ha mai avuto problemi economici.

Nonostante tutto, le vicende inerenti al suo patrimonio portano alla luce una storia incredibile. La contessa ha raccontato nella sua biografia un episodio in particolare che l’ha profondamente turbata: suo padre ebbe una divergenza di opinioni con Fidel Castro, e tutto ciò lo portò a vedere il suo patrimonio andare in fumo.

Per Patrizia, questo evento si è trasformato nella perdita di 3 milioni di dollari e di tutte le sue proprietà presenti a Cuba.

La De Blanck non ha subito un vero tracollo, solo perché in quegli anni è convolata a nozze con un ricco barone inglese. Negli anni 2000, però, anche la sua famiglia ha vissuto il periodo di recessione economica. “Io ho vissuto, con la mia famiglia, abituata ad avere sei persone di servizio. Ora abbiamo una sola persona di servizio in due e quattro cani. E principalmente si occupa di loro“, ha confessato durante un’intervista rilasciata al settimanale Top.

5 curiosità sulla contessa De Blanck

Ora scopriamo qualche dettaglio curioso in più sulla contessa Patrizia De Blanck, negli ultimi anni assidua frequentatrice dei vari salottini tv.

– Si dice che il suo vero padre sia Asvero Gravelli, celebre esponente italiano del fascismo, sul quale è sempre rimasto un grande mistero: che fosse il figlio naturale di Benito Mussolini?

– Oltre ad essere comparsa varie volte in televisione, Patrizia ha scritto a quattro mani – affiancata da Matilde Amorosi – la sua autobiografia intitolata “A letto col Diavolo”, edita da Armando Curcio Editore.

– Tra le varie confessioni piccanti che la De Blanck ha rilasciato negli anni, c’è quella riguardante una scappatella con una sua amica. Le due donne si ritrovarono una notte da sole in albergo: “Non accadde più e non ne parlammo mai”, rivelò la contessa in un’intervista a Mesepermese.

– Patrizia ha partecipato anche a due produzioni cinematografiche: “Parentesi tonde” del 2006 e “Vacanze di Natale a Cortina” del 2011. In entrambi i film la contessa interpretava se stessa.

– La De Blanck ha confessato di aver visto da vicino la morte, quando nel 2017 ha avuto un’infezione ai dotti lacrimali a causa del troppo piangere. Sua figlia Giada l’ha costretta ad andare in ospedale, dove ha scoperto stava rischiando una meningite fulminante.

Oggi non può che essere grata alla figlia, a cui è molto legata, come si evince dal profilo Facebook di Giada.