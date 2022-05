Politico, giornalista e conduttore televisivo, Claudio Martelli è stato vicesegretario del Psi e ministro della Giustizia. Scopriamo quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla vita privata.

Nella storia di Claudio Martelli si intrecciano politica e giornalismo e ora scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla biografia alla vita privata. Ecco chi è l’ex vicesegretario del Partito socialista italiano che, nel corso della sua carriera, è diventato anche direttore dell’Avanti!..

Chi è Claudio Martelli e dove vive?

Claudio Martelli è nato a Gessate, in provincia di Milano, il 24 settembre 1943 sotto il segno della Bilancia. Noto per la sua carriera di politico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è stato per anni esponente del Psi e in passato ha ricoperto l’incarico di ministro della Giustizia nei governi di Giulio Andreotti e Giuliano Amato. È diventato direttore del giornale Avanti!.

Dopo aver studiato al Liceo Classico “Giosuè Carducci” del capoluogo lombardo – lo stesso istituto frequentato da Massimo Fini (che fu suo compagno di banco) e Bettino Craxi – ha conseguito la laurea in Filosofia e ha anche lavorato come assistente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia nella stessa Università milanese. Claudio Martelli vive con la famiglia a Roma.

La vita privata di Claudio Martelli

Per quanto riguarda la vita privata, l’ex guardasigilli Claudio Martelli si è sposato quattro volte. Le sue ex mogli sono Daniela Maffezzoli, Anna Rosa Pedol e Camilla Apollonj Ghetti. A quest’ultima, nobildonna romana, sarebbe stato legato dal 2000 al 2007. Su Instagram, condivide spesso aggiornamenti sulla sua attività e ha quattro figli: Brenno, Adriano, Maddalena e Giacomo Martelli.

Chi è la moglie di Claudio Martelli?

La moglie di Claudio Martelli si chiama Lia Quartapelle ed è nata nel 1982, figlia di un ingegnere nucleare. Per lei, quello con l’ex ministro della Giustizia è il primo matrimonio. Laureata in Economia dello sviluppo, secondo quanto riporta Huffington Post, vanta una carriera in politica come deputata del Pd e ha lavorato come economista presso la Cooperazione italiana in Mozambico.

Nel corso della sua storia professionale, dal 2009 ha assunto il ruolo di ricercatrice presso l’Ispi. Claudio Martelli e Lia Quartapelle avrebbero inizialmente rinviato le nozze a causa della pandemia da Covid, decidendo poi di sposarsi a Milano anziché in Israele come inizialmente annunciato.

