Ex moglie di Raoul Bova ma anche mamma dalle mille risorse: Chiara Giordano è stata la donna dell’attore per 13 anni, prima della clamorosa separazione…

I media l’hanno definita la ‘Jennifer Aniston italiana’, per via di quell’amore vissuto nella totale riservatezza per uno degli attori più amati del cinema. Ma lei, sempre discreta e molto attenta a preservare la propria famiglia, non lavora nel mondo dello spettacolo e non ha mai desiderato farne parte. Per tutti, la coppia con Raoul Bova era perfetta, ma in quel matrimonio qualcosa non era evidentemente al proprio posto. Scopriamo chi è la solare Chiara Giordano!

Chi è Chiara Giordano?

Nata il agosto 1973 (Leone), figlia di due avvocati, Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace, Chiara Giordano ha sempre amato studiare, e ha fatto della sua passione per gli animali una scelta professionale di successo. Infatti, fa la veterinaria, e si è distinta per un dorato percorso universitario che l’ha portata a coronare il suo grande sogno.

Adora ballare, e aveva accantonato la fiamma ardente per la danza proprio per dedicarsi alla famiglia, marito e i suoi due splendidi bambini (Alessandro Leon e Francesco). Dopo l’addio al suo ex ha scelto di rimettere le scarpette e tornare letteralmente in pista, deliziando i suoi followers con decine di esibizioni postate su Instagram…

Chiara Giordano: vita privata

Ovviamente, gran parte delle informazioni sulla vita privata della spumeggiante dottoressa sono cristallizzate nel rapporto decennale con il suo storico ex marito, Raoul Bova, che di lei si era innamorato nel 1997, quando era ancora una studentessa universitaria; lui aveva interrotto la storia d’amore con Romina Mondello pur di stare con lei.

Sarebbe stato un amore destinato a riempire di fascino e grande maturità le cronache rosa, senza mai perdersi e abbandonarsi ai fuochi del gossip. In realtà, però, qualcosa scricchiolava, malgrado quelle nozze da sogno, 13 anni di unione e due figli, Alessandro Leon e Francesco Bova.

Sposata dal 2000 al 2013 con il divo che ha fatto innamorare migliaia di donne, è sempre stata al suo fianco sino alla rottura, quando, dopo un periodo di crisi, Bova ha perso la testa per Rocío Muñoz Morales.

In seguito le sono sono stati attribuiti diversi flirt, ma mai nessuno che abbia trovato piena conferma…

Chiara Giordano in 3 curiosità

– Nella vita di Chiara Giordano c’è un ampio capitolo dedicato alle amicizie, coltivate con grande dedizione. Tra le sue più grandi amiche figura la conduttrice Alessia Marcuzzi.

– La madre di Chiara, ex suocera di Raoul Bova, scrisse una lettera al vetriolo a lui indirizzata e resa pubblica proprio a margine dello scoop che lo ha visto uscire allo scoperto con la nuova compagna. Intitolata ‘Caro genero degenerato‘, ha scatenato la furia dell’attore e si è tradotta in una causa legale tra i due.

– Durante l’attentato al Bataclan di Parigi (13 novembre 2015), Chiara e i suoi due figli si trovavano vicinissimi al luogo dell’attentato.