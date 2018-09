Carlotta Maggiorana è la più bella d’Italia del 2018! Primo posto al concorso di bellezza, davanti a Fiorenza D’Antonio e Chiara Bordi. Scopriamo chi è la regina indiscussa!

La finalissima del 17 settembre 2018 del concorso di Miss Italia ha visto il trionfo della splendida marchigiana Carlotta Maggiorana. Mora, fisico statuario e un viso che cattura per la più bella della nazione, che ha sconfitto 33 finaliste in una competizione molto agguerrita. Cosa sappiamo esattamente di lei? Ve lo sveliamo…

Chi è Carlotta Maggiorana?

Carlotta Maggiorana, numero 12 al concorso di bellezza nazionale, è Miss Italia 2018. Ha conquistato il titolo a soli 26 anni, e il suo volto ha stregato pubblico e critica. Bellissima, ma anche molto intraprendente e talentuosa. Vive a Roma da tempo, nata in Emilia Romagna e marchigiana di adozione.

Possiede un diploma conseguito all’Accademia nazionale di danza, adora la recitazione ed è anche attrice. In televisione l’abbiamo già vista nei panni della valletta in Avanti un’altro, Paperissima e nel Mondiale Superbike 2016…

Carlotta Maggiorana: vita privata

Durante la sua partecipazione al concorso di Miss Italia si sono accesi i riflettori anche sulla sua vita privata, che è rimasta, però, nel limbo di una attenta riservatezza. Come riporta Agi, la splendida Carlotta Maggiorana è sposata dal 2017. Suo marito è un imprenditore edile.

Carlotta Maggiorana a Miss Italia 2018

La vittoria di Carlotta Maggiorana è stata dedicata dalla reginetta di bellezza al padre scomparso nel 2008: “Mi guarda sempre da lassù”, ha detto a margine della sua incoronazione come più bella tra le belle.

Un metro e 73 centimetri di altezza per la donna che ha sbaragliato la concorrenza delle aspiranti miss, e la sua emozione è stata immensa. Alle prefinali di Jesolo era arrivata con la fascia di Miss Marche. Non è stata questa la prima esperienza nel concorso: si era iscritta anche a Miss Italia 2011, ma superate le selezioni iniziali aveva fatto dietrofront.

Carlotta Maggiorana: curiosità

Miss Italia 2018 recitato in Tree of life, film con Brad Pitt e Sean Penn, nella pellicola di Pieraccioni Un Fantastico via vai e nella famosa fiction L’Onore e il rispetto.

Ha un profilo Instagram molto seguito ed è una donna molto attiva sui social. Tra gli scatti che ama condividere con i followers, molti riguardano il suo quotidiano…

La Maggiorana è la quarta Miss Italia in arrivo dalle Marche nella storia del concorso nazionale di bellezza.