Come il padre e il fratello maggiore, Antonio Prodi ha deciso di perseguire una carriera accademica, ma nel campo della biologia.

È il secondo dei figli di Romano Prodi, dopo Giorgio. Frutto della storica relazione tra Flavia Franzoni e l’ex Presidente del Consiglio dei ministri, Antonio Prodi è anch’egli attivo nel campo della formazione accademica, proprio come lo è stato a lungo il padre e lo è tutt’oggi il fratello maggiore. A differenza loro, però, cambia l’ambito di specializzazione, essendo impegnato nel ramo della scienza. Proviamo a conoscerlo un po’ meglio, dagli impegni professionali al privato.

Antonio Prodi: la biografia

Antonio Prodi nasce il 24 maggio 1974 a Bologna, sotto il segno dei Gemelli. Il 21 dicembre 2001 consegue la laurea in Scienze Biologiche indirizzo bio-molecolare presso l’Università di Bologna; con la tesi in Cryphonectria parasitica, agente causale del cancro del Castagno. Un interesse ulteriormente sviluppato attraverso il dottorato, che ottiene il 19 maggio 2005, presso lo stesso istituto, con il quale abbraccia la causa di ricercatore, fino ai giorni nostri.

Romano Prodi

Dal 2018, inoltre, presta il proprio sapere in veste di docente sui funghi micotossigeni al Dipartimento di Scienze della Vita all’Università di Modena e Reggio Emilia. Per conto di Civi-Italia (Centro Interprofessionale per le attività vivaistiche), si occupa della revisione dei protocolli tecnici sugli accertamenti sanitari del materiale di propagazione vegetale di specie fruttifere.

Antonio Prodi: la vita privata

Dal 2002 è unito in matrimonio a Elisabetta, di due anni più giovane. I due, convolati a nozze nella chiesa di Sant’Andrea della Barca a Bologna, hanno tre figli: Benedetta, Maddalena e Tommaso, quest’ultimo nato il 22 ottobre 2011. La famiglia vive a Bologna. Il patrimonio di Antonio non è di dominio pubblico e non è disponibile un suo profilo social.

2 curiosità su Antonio Prodi

– Ha conosciuto la compagna Elisabetta in parrocchia, dove entrambi facevano gli educatori estivi per l’Azione Cattolica.

– Alle cerimonia nuziale erano presenti, tra gli altri, Piero Gnudi, ex presidente Enel e ministro nel governo Monti, Tiziano Treu, numero uno CNEL, e Angelo Tantazzii, ex presidente di Borsa Italiana.