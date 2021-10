Tale padre, tale figlio. Come l’ex Presidente del Consiglio dei ministri, anche Giorgio Prodi ha tentato una carriera è docente in Economia.

Romano Prodi è convolato a nozze nel 1969 con Flavia Franzoni, un’unione che continua ancora oggi, da cui sono nati Giorgio e Antonio. Sebbene non sia altrettanto noto, il primogenito ha ereditato dall’ex presidente del Consiglio dei ministri una passione: quella per l’insegnamento di materie economiche. Andiamo allora a conoscere meglio Giorgio Prodi, cominciando dai titoli di studio conseguiti nel corso della carriera accademica fino alle cariche ricoperte, senza disdegnare l’ambito privato.

Giorgio Prodi: la biografia

Giorgio Prodi nasce il 19 maggio 1971 a Bologna, sotto il segno del Toro. Si laurea con lode in Economia all’Università di Bologna: la tesi analizza il rapporto tra privatizzazioni, regolamentazione e potere di mercato con particolare riguardo al settore delle reti ferroviarie. Il tema sarà approfondito nel successivo lavoro, focalizzato sull’industria delle telecomunicazioni. L’attività si sviluppa in due fasi: una di studio all’estero, alla London School of Economics and Political Science (dove ottiene un Master) e ad Harvard, passando uno dei tre anni previsti in qualità di visiting student; e una in Italia, che dal dottorato va all’assegno di ricerca presso l’Università di Ferrara.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giorgioprodi71/

Nel 2016 diventa Professore Associato presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara. Per conto della Bologna Business School è, invece, direttore delle relazioni con l’Asia e il Pacifico e responsabile dell’MBA Hybrid in inglese. Inoltre, svolge consulenza ed è membro del Consiglio di Amministrazione di alcune aziende manifatturiere. Socio e membro del CdA di GEI (Gruppi Economisti d’Impresa) e di TWAI (Turin World Affairs Institute), Prodi conta la pubblicazione di diversi articoli su riviste internazionali. I campi di specializzazione sono i cambiamenti strutturali dell’industria e l’economia cinese.

Giorgio Prodi: vita privata

È sposato dal 14 luglio 2001 con Veronica Fornasari, che lo ha reso padre di tre figli: Chiara (2002), Davide (2007) e Giacomo. La famiglia vive a Bologna. Su Instagram, Giorgio Prodi ha un profilo attivo. Non è noto il patrimonio.

Chi è Veronica Fornasari, la moglie di Giorgio Prodi

Veronica Fornasari nasce il 25 febbraio 1980 a Pavia, sotto il segno dei Pesci. Figlia del professor Pier Maria, primario al Rizzoli, e della signora Fiorella, lavora alla Pingu’s English Bologna Saragozza, scuola di inglese per bambini. Presente su Instagram, il patrimonio non è di dominio pubblico.

2 curiosità su Giorgio Prodi

– Sostiene lo European Quality Improvement Sistem (EQIS), criterio di accreditamento per le istituzioni di alta formazione, utilizzato dalla European Foundation for Management Development.

– Andare in bici è una sua passione.