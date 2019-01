Intraprendente, talentuosa e determinata: Antonella Galazzo è l’hairstylist ufficiale di Sanremo 2019, per il terzo anno consecutivo. Ecco chi è!

A febbraio 2019 va in onda la 69esima edizione del Festival di Sanremo e a pettinare gli artisti in gara, gli ospiti e i conduttori c’è di nuovo lei, Antonella Galazzo. L’hairstylist è a Sanremo per il terzo anno consecutivo e non poteva essere altrimenti dato il suo grande talento e intensa passione per il suo lavoro. È determinata, intraprendente e solare, proprio come il posto in cui è nata: infatti, l’acconciatrice è volata dalla Sicilia per soddisfare i suoi clienti temporanei. Scopriamo di più su di lei!

Chi è Antonella Galazzo?

Di lei non si sa molto, se non qualche dettaglio circa la sua carriera. Non sappiamo quando sia nata e quanti anni abbia, ma possiamo dirvi che è nata e cresciuta a Polazzo, in Sicilia.

Antonella Galazzo ha alle spalle una lunga carriera come parrucchiere: si potrebbe dire che è nata con le forbici in mano, dato che ha iniziato a lavorare all’età di 14 anni. Appassionata di capelli, non poteva che proporsi come shampista presso un noto salone del posto. Intraprende gli studi presso un’accademia professionale dove si diploma come acconciatore. In seguito termina i suoi studi professionali con il diploma di “Maestro di acconciature femminile e maschile”.

Antonella, sin da subito, sa perfettamente quali siano i suoi obiettivi, e da persona determinata e con tanta voglia di crescere professionalmente, apre il suo primo salone all’età di 21 anni. Partecipa a vari concorsi di acconciature, viaggia in giro non solo per l’Italia ma anche per l’Europa, entra a far parte di varie aziende fino a quando riesce a farsi conoscere dal pubblico italiano grazie al ruolo di acconciatore ufficiale del Festival di Sanremo, condotto nel 2019 nuovamente da Baglioni, tramite lo sponsor Vitality’s. Attualmente è titolare del suo salone, “Antonella Hair Style & Beauty”.

Della sua vita privata non sappiamo assolutamente nulla: Antonella tiene particolarmente alla sua privacy!

Antonella Galazzo: curiosità

-L’hairstylist appassionata del suo lavoro, non poteva che ricoprire il ruolo di insegnante per un determinato periodo della sua vita: infatti, ha anche insegnato per molti anni all’Accademia Nazionale Acconciature Miste.

-È stata anche nell’accademia londinese “Toni&Guy”, dove ha avuto modo di crescere professionalmente e scoprire molti lati nascosti del suo lavoro.

–Durante il tempo libero, la donna ama dedicarsi comunque al suo mestiere: scopre le ultime novità, partecipa a corsi di formazione e sviluppa la sua conoscenza.

-Ha ricoperto il ruolo di acconciatore ufficiale anche a Miss Mondo.

-Non sembrerebbe essere amante dei social: non è presente su Instagram e su Facebook ha solamente il suo profilo privato. Si occupa solamente di gestire ogni tanto la pagina ufficiale del suo salone.

Fonte foto: https://www.facebook.com/galazzo.antonella