Conoscete la storia di Annalisa Cuzzocrea? Partiamo alla scoperta di tutto quello che c’è da sapere sulla famosa e affermata giornalista!

Volto noto del giornalismo italiano, Annalisa Cuzzocrea ha costruito una solida carriera nel mondo dell’informazione. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo percorso, dalle origini alla vita privata, passando attraverso alcune curiosità che non tutti conoscono! Iniziamo proprio dalla biografia della famosa giornalista: ecco chi è sotto e oltre i riflettori del successo…

Chi è Annalisa Cuzzocrea e dove vive?

Annalisa Cuzzocrea è nata a Reggio Calabria il 23 febbraio 1974, sotto il segno dei Pesci, vive a Roma ed è una giornalista professionista dal 2001 (iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio). Inviata per La Stampa dal novembre 2021, si occupa di politica, economia, gender gap, scuola e istituzioni e in precedenza ha lavorato per Repubblica.

Nel corso della sua brillante carriera ha scritto per Diario (di Enrico Deaglio), Il Venerdì e D. Spesso ospite in trasmissioni televisive di approfondimento, è stata assunta a Radio Capital agli inizi degli anni 2000 e, da cronista parlamentare, ha seguito la fine della seconda Repubblica e la nascita del MoVimento 5 Stelle. Per via della sua esperienza, Annalisa Cuzzocrea tiene un corso di giornalismo politico alla Luiss di Roma (città in cui vive con la famiglia). Tra i libri che ha scritto, Che fine hanno fatto i bambini.

La vita privata di Annalisa Cuzzocrea

Per quanto riguarda la vita privata, la giornalista Annalisa Cuzzocrea è molto riservata e sui social non emergono particolari riferimenti alla sua storia personale. Sappiamo però che è sposata con un collega e che dal loro matrimonio sono nati due figli…

Chi è il marito di Annalisa Cuzzocrea?

Il marito di Annalisa Cuzzocrea si chiama Giandomenico Serrao. La coppia ha due figli che si chiamano Carlo e Chiara. Anche lui è un volto noto del mondo dell’informazione. Giornalista professionista con un percorso professionale presso l’agenzia di stampa Agi, è iscritto dal 2004 all’OdG Lazio (come la moglie) ed è nato l’11 febbraio 1971 (il suo segno zodiacale è Acquario).

Altre 3 cose da sapere su Annalisa Cuzzocrea…

– Si è laureata in Lingue e Letterature straniere a Roma prima di studiare giornalismo a Urbino e fare pratica nelle redazioni di Tg3, Radio Capital e Repubblica.it.

– Ha un profilo Instagram blindato.

– Annalisa Cuzzocrea è stata definita la Uma Thurman del giornalismo!