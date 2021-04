Biografia, vita privata e curiosità su Angela Paone la dama del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne.

Si chiama Angela Paone e si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo prendendo parte alla stagione televisiva 2020-2021 del celebre programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne. Originaria della Campania, la dama ha subito attirato le attenzioni di diversi uomini del parterre maschile ed anche più giovani di lei, come i cavalieri Luca Cenerelli e Armando Incarnato ma quanto si conosce esattamente su di lei: chi è veramente Angela? Quanti anni ha, da dove viene e cosa fa nella vita privata?

Angela Paone, biografia

Angela Paone è nata in provincia di Avellino e più precisamente ad Ariano Irpino, il 3 febbraio del 1976 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Non abbiamo informazioni sul suo percorso di studi e non è nota la sua professione anche se sembra sia una donna non lontano dal mondo dello spettacolo e spesso impegnata in shooting fotografici.

Angela Paone, vita privata

Per quanto riguarda la sfera privata di Angela sappiamo che la donna non ha avuto figli e che nel programma condotto da Maria De Filippi si è dichiarata single. Qui l’abbiamo prima vista frequentarsi con Biagio di Maro e poi con Luca Cenerelli , con il quale si è anche scambiata qualche bacio ma la loro frequentazione non è poi proseguita. Angela è anche presente sui social, in particolare su Instagram dove ama condividere numerosi scatti ma anche citazioni celebri di poeti e scrittori.

Angela Paone, 4 curiosità

-Uno dei suoi motti preferiti è : “Non ho mai perso qualcuno che valesse la pena tenere. Non mi accontento di ciò che mi capita, rincorro solo ciò che voglio.”

-Angela ama gli animali ed ha un cane di piccola taglia a cui è molto affezionata.

-Ama le serate in compagnia e bere del buon vino.

-E’ una grande appassionata di letteratura.