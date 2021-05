Nella serie tv Netflix, Baby, veste i panni di Ludovica, una ragazza smaliziata e senza freni, ma nella vita Alice Pagani ha ammesso di essere timidissima.

Talentuosa e dal grande fascino: ecco chi è Alice Pagani, attrice italiana diventata popolare per essere entrata a far parte del cast della serie tv, targata Netflix Baby. Nei panni di Ludovica, Alice Pagani è riuscita a portare sul piccolo schermo tutta la forza e le fragilità di una ragazza adolescente costretta a lottare contro stereotipi e pregiudizi. Ma chi è nella vita di tutti i giorni?

Chi è Alice Pagani?

Classe 1998, Alice Pagani è nata ad Ascoli Piceno, Marche, il 19 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Fin da piccola, inoltre, ha sempre portato avanti una duplice passione quella per la moda e quello per il mondo della recitazione tanto che lascia la città che le ha dato i natali per trasferirsi a Roma dove ha cominciato a frequentare la Scuola di Cinema e di Teatro.

Prima di approdare sul grande schermo, però, Alice Pagani ha cominciato a sfilare in passerella e a posare per shooting fotografici fino a quando nel 2016 non è entrata a far parte del cast della pellicola Il permesso – 48 ore fuori, diretta da Claudio Amendola.

Alice Pagani

La storia d’amore tra Alice Pagani e Dark Pyrex

Alice Pagani è fidanzata? La risposta è sì. Il suo compagno, inoltre, è anche molto conosciuto nel mondo della trap dal momento che si tratta di Dark Pyrex, membro della Dark Polo Gang.

Non sappiamo quando si siano conosciuti, sappiamo però che i due hanno deciso di ufficializzare il fidanzamento nel 2018, tramite alcune foto su Instagram, quando era in corso la prima stagione di Baby, serie tv che vede la Pagani come protagonista.

Chi è Dark Pyrex, fidanzato di Alice Pagani?

Collane d’oro che gli ricadono sul petto, occhiali da sole (immancabili) e stile casual: ecco chi è Dark Pyrex, pseudonimo di Dylan Thomas Cerulli. Dark Pyrex, inoltre, è anche uno dei membri della Dark Polo Gang e all’interno della crew il suo compito è quello di inserire delle citazioni letterarie.

Pyrex, inoltre, ha origini italiane, da parte di padre, mentre afro americane da parte della mamma. Insieme a Tony Effe e Wayne Santana, Pyrex è amatissimo e seguitissimo soprattutto da un pubblico formato da teenager. Ecco una foto dei due:

Alice Pagani: dove abita

Per motivi legati al suo lavoro Alice Pagani ha deciso di lasciare Ascoli Piceno per trasferirsi a Roma dove ha frequentato la scuola di recitazione e dove lavora. Spesso, però, non solo è in viaggio per lavoro ma le capita di passare lunghi weekend a Milano con il fidanzato.

8 curiosità su Alice Pagani

-Le piacciono tantissimo i tatuaggi e ne possiede diverse non solo sul braccio destro ma anche sulla clavicola destra.

-È stata la protagonista di diversi videoclip come quello di Vedrai, di Samuel dei Subsonica e di Fidati ancora di me cantato da Alessandra Amoroso.

-Anche se non sembra, Alice Pagani ha ammesso di essere una ragazza molto timida.

-L’amore per l’arte l’ha ereditato dal papà.

-Nel 2021 ha pubblicato per Mondadori il suo primo romanzo, Ophelia. A Repubblica, parlando del libro, ha detto: “Se Ophelia è Alice? È un mondo parallelo. Sto costruendo la mia vita, è un copione che conosco. Scrivendo sono partita da aspetti personali – la paura di non scoprire mai la mia sessualità, di essere chiusa in un mondo per cui devi essere etero – per raccontare una storia. La prima esigenza è la ricerca dell’amore: nel libro, dai personaggi alla musica. offro un elenco di cose che mi appartengono. Non ho nascosto le mie ispirazioni, c’è anche Vivienne Westwood, donna della moda e del business, libera, senza schemi, femminista. In lei trovo una grande forza”.

-Il suo desiderio più grande è sempre stato quello di scappare via dalla sua città che le stava troppo stretta.

-Alice ha preso parte ai casting de La grande bellezza, ma è stata scartata

-A Repubblica ha confessato di essere dislessica: “Per il libro ho avuto bisogno di un editor, sono dislessica. Ho sempre usato la scrittura per migliorare, ho risolto un po’ a 12 anni, mamma era una grande lettrice. Leggere era il nostro hobby preferito, questo mi ha aiutato anche se ancora faccio errori”.