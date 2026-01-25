“Che Tempo Che Fa”: come contattare il programma di Fabio Fazio

Dal 15 ottobre 2023 ‘Che Tempo Che Fa’ si è trasferito sul canale Nove: come contattare il programma condotto da Fabio Fazio.

Per chi non può partecipare come pubblico, ‘Che Tempo Che Fa’ offre comunque diverse modalità per restare in contatto con la trasmissione. Il celebre programma condotto da Fabio Fazio, dopo vent’anni di presenza sulle reti Rai, dal 15 ottobre 2023 è approdato sul canale Nove, mantenendo intatto il suo stile riconoscibile fatto di approfondimenti, comicità e interviste esclusive. Ecco, a seguire, come contattare il programma.

Che Tempo Che Fa: il passaggio dalla Rai al canale Nove

Con il passaggio sul canale Nove, ‘Che Tempo Che Fa’ viene trasmesso ogni domenica sera alle 20:00, anticipato dalla sezione introduttiva ‘Che tempo che farà’, che prende il via alle 19:30. Questa nuova struttura conserva l’identità storica del programma, offrendo una panoramica dei temi e degli ospiti della serata.

Nella nuova collocazione, Fabio Fazio è accompagnato da Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerbäck, che continua a presentare le interviste con figure di spicco provenienti dai mondi della politica, della cultura, della scienza, del cinema, della musica e dello sport.

Come rimanere in contatto con la redazione del programma

Per contattare ‘Che Tempo Che Fa’, programma condotto da Fabio Fazio, si possono utilizzare i canali social ufficiali del programma: Facebook, Instagram o X (ex Twitter). Queste piattaforme permettono di seguire le novità, commentare i contenuti pubblicati e inviare messaggi diretti alla redazione.

In alternativa, per commenti, suggerimenti o reclami relativi ai contenuti trasmessi sul canale Nove, è possibile scrivere un’email all’indirizzo [email protected].

Poiché ‘Che Tempo Che Fa’ ora fa parte dell’offerta televisiva di Warner Bros. Discovery, anche le richieste legate a casting o segnalazioni possono essere inoltrate attraverso i canali ufficiali previsti dall’emittente, che differenzia le modalità di contatto in base alla natura della comunicazione.