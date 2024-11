Andrea Bocelli a Che tempo che fa: le anticipazioni della puntata di domenica 17 novembre

Ecco le anticipazioni della puntata di domenica 17 novembre 2024 di Che tempo che fa: gli ospiti del programma.

Dopo Laura Pausini, che è stata ospite della puntata di Che tempo che fa di domenica 10 novembre (e insieme a Paola Cortellesi ha dato vita a uno sketch molto divertente), Fabio Fazio è pronto a intervistare un altro grande esponente della musica italiana, molto apprezzato anche all’estero e non solo nel nostro Paese. Di chi stiamo parlando? Di Andrea Bocelli. È lui il grande ospite della puntata di Che tempo che fa che andrà in onda sul Nove domenica 17 novembre, come sempre (ovviamente) in prima serata.

Che tempo che fa: Andrea Bocelli tra gli ospiti di domenica 17 novembre

L’inviato ad Andrea Bocelli a Che tempo che fa è per festeggiare i suoi 30 anni di carriera, che lo hanno portato a essere uno degli artisti italiani più amati del mondo, oltre che a esibirsi sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Nel 2010 ha ricevuto anche una stella sulla celebre Hollywood Walk ok Fame.

Non è la prima volta che Andrea Bocelli è ospite nel salotto di Che tempo che fa, l’ultima volta che era stato intervistato da Fabio Fazio è stata nella precedente edizione, lo scorso gennaio. Ma tornando indietro negli anni, quando il programma andava in onda su canali Rai prima di passare sul Nove, Andrea Bocelli aveva partecipato a Che tempo che fa anche svariate altre volte.

Che tempo che fa: gli ospiti internazionali

Nel corso degli a Che tempo che fa non sono poi mancati i tanti ospiti internazionali, basto pensare che in questa edizione sono stati presenti nello studio di Fabio Fazio attori come Al Pacino e Johnny Depp ma anche personaggi dello sport come Per Guardiola.

Tornando indietro nel tempo e ripercorrendo la lista degli ospiti internazionali troviamo anche Barack Obama, Eammnuel Macron, Papa Francesco, Novak Djokovic, Naomi Campbell, Ed Sheeran, Pelè, Diego Armando Maradona, Quentin Tarantino, Sharon Stone, Tom Hanks, Uma Thurman, Ron Howard, Richar Gere, Martin Scorsese e Sean Penn.