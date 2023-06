Quanto guadagna il club che vince la Champions League nel 2023: il montepremi in ballo per Inter e Manchester City.

La stagione calcistica sta per giungere a conclusione. Manca un solo appuntamento, il più importante. La finale di Champions League 2023. Una partita storica sia per l’Inter che per il Manchester City. A Istanbul le squadre allenate da Simone Inzaghi e Pep Guardiola avranno l’opportunità di entrare definitivamente nella storia. E contestualmente di portare nelle casse della propria società anche un bottino decisamente invidiabile. Scopriamo insieme quanto guadagna chi vince la Champions League nella stagione 2022/23.

Montepremi Champions League 2023: quanto guadagna chi vince

C’è un motivo per cui tutti i club ambiscono a vincere la Champions. E non è solo ed esclusivamente un motivo legato alla gloria e a questioni di carattere sportivo. La Champions è infatti prima di ogni cosa un affare economico. Basti pensare che la vincitrice dell’edizione 2021/22, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, si è portato a casa un assegno totale di 141,5 milioni di euro, più del fatturato totale di quasi tutte le squadre del campionato di Serie A. Anche Inter e City potranno quindi ambire a portare a casa la stessa somma? La risposta è no.

Il montepremi totale della competizione, rispetto alla scorsa edizione, non è stato modificato. La UEFA ha messo in palio 2,02 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,95 stanziati due anni fa (e dovrebbero salire ancora fino a 3,5 miliardi a partire dal 2024/25.

La peculiarità di questa competizione, però, è che il guadagno finale dipende dal cammino delle squadre, essendo prestabiliti solo determinati step di premi che una squadra può raggiungere o meno. Oltre a un gettone fisso per tutte e 32 le partecipanti alla fase a gironi di 15,64 milioni di euro, bisogna infatti tenere in considerazione i risultati, che impattano per il 30% del montepremi totali, il ranking storico, che impatta per un altro 30%, e infine del market pool, che ha un valore del 15% del montepremi.

Dalla fase a gironi, ogni squadra può ricevere 2,8 milioni per ogni vittoria conseguita e 930mila euro per ogni pareggio. Può incassare quindi nel girone da 0 euro, in caso di sole sconfitte, a 16,8 milioni in caso di sei vittorie su sei partite. Altri premi sono poi stanziati per il raggiungimento delle successive fasi della competizione: gli ottavi valgono 9,6 milioni, i quarti altri 10,6 milioni, le semifinali un’aggiunta di 12,5 milioni e infine la finale ben 15,5 milioni in più. Tutto qui? Assolutamente no. Al vincitore della finale sarà infatti assegnato un ulteriore bonus da 4,5 milioni.

A questi step fissi bisogna poi aggiungere il ranking storico, con una fetta di 1,137 milioni da dividere per i trentadue club partecipanti tenendo in considerazione il coefficiente ottenuto dalle partecipazioni alle coppe europee negli ultimi anni. E infine il market pool, che prevede la distribuzione di 300,3 milioni di euro derivanti dai diritti televisivi tra le squadre qualificate dei vari paesi, tenendo in considerazione il piazzamento nell’ultimo campionato e il cammino della squadra all’interno della competizione.

In soldoni, dunque, chiunque si porti a casa la Champions League può arrivare a vincere almeno 120 milioni di euro. E questo senza considerare sponsor, biglietti venduti al botteghino e ogni altro incasso extra. Ecco perché la finale di Istanbul si è rivelata una vera manna dal cielo soprattutto per l’Inter di Simone Inzaghi, club negli ultimi anni in netta difficoltà dal punto di vista finanziario.

Finale Champions League 2023: dove vederla

La finale di Champions League 2023 andrà in scena sabato 10 giugno 2023 alle ore 21 dallo stadio Ataturk di Istanbul, in Turchia, un gioiellino da oltre 70mila posti utilizzato in passato da Galatasaray, Besiktas, Basaksehir e oggi stadio di casa del Fatih Karagumruk e della nazionale turca.

In Italia potremo assistere al super incontro tra Inter e Manchester City in chiaro su Canale 5. In alternativa, il match sarà trasmesso anche su Sky per tutti gli abbonati. Chi non potrà sedersi davanti al proprio televisore, potrà assistere alla partita anche utilizzando le piattaforme streaming Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity, direttamente dal proprio smartphone, tablet, computer o notebook.

