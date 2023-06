Grandi cambiamenti in Giappone: il Governo vuole il 30% di donne nei ruoli dirigenziali delle più importanti aziende del Paese entro il 2030.

Passi avanti nei confronti delle donne da parte del Governo del Giappone: entro il 2030, almeno il 30% dei ruoli dirigenziali delle aziende più importanti del Paese dovrà essere composto da persone di sesso femminile. Manovre anche per combattere la violenza sulle donne e il mobbing.

Il Governo del Giappone ha dato delle disposizioni che dovranno diventare effettive entro il 2030. Si tratta di misure che mirano a rendere migliore la vita della popolazione appartenente al cosiddetto sesso debole. In primo luogo, c’è la richiesta di avere almeno il 30% delle donne in ruoli dirigenziali nelle aziende più importanti del Paese. Così facendo, la nazione potrà equipararsi alle altre nella promozione dell’uguaglianza di genere. Ogni impresa quotata in borsa dovrà avere almeno una persona di sesso femminile nel Consiglio di Amministrazione entro il 2025, ma i vertici sono chiamati ad introdurre nuove regole già da adesso.

Non solo per le donne, il Governo del Giappone si muove anche nei confronti degli uomini. Le disposizioni garantiscono il congedo di paternità ai dipendenti e suggeriscono alle aziende di introdurre un sistema che mantenga inalterato il reddito familiare anche quando il lavoratore si trova ad osservare un orario dirotto. Questa condizione deve essere mantenuta fino al compimento dei due anni di età del figlio.

Stando all’ultima indagine della Banca mondiale sulle opportunità economiche per le donne, il Giappone è al 104esimo posto su 190 nazioni. Per quel che riguarda il divario di genere, invece, il Forum economico mondiale l’ha piazzato alla 116esima posizione su un totale di 146. Come se non bastasse, per la prima volta dall’inizio delle statistiche (1899), il Paese ha registrato l’ennesimo calo di natalità: è sceso sotto le 800.000.

Giappone: il Governo si muove anche contro la volenza sulle donne

Molta attenzione anche per combattere la violenza sulle donne. Il Governo del Giappone ha deciso di rafforzare le misure di protezione dalle aggressioni sessuali e da altre forme di soprusi da parte degli uomini, che siano partner o sconosciuti. Infine, un’altra disposizione riguarda la prevenzione del mobbing sul luogo di lavoro.

