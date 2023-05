Dopo la pandemia da Covid-19, in Giappone spopolano i corsi per imparare nuovamente a sorridere: ecco come funzionano.

Giappone: spopolano i corsi per imparare nuovamente a sorridere

Dopo la pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni, molte persone in ogni angolo del globo hanno smesso di sorridere. E’ per questo che in Giappone, già da qualche mese, spopolano i corsi per imparare nuovamente a farlo. Secondo i promotori, il fatto di aver indossato la mascherina protettiva per anni ha indebolito i muscoli facciali. Questi sono stati lasciati a riposo per troppo tempo, motivo per cui vanno in un certo senso rieducati. Ne è convinta la conduttrice radiofonica Keiko Kawano, che ha iniziato a dedicarsi alle lezioni di sorriso ben prima della pandemia, nel 2017.

All’epoca, Keiko faceva quotidianamente esercizi vocali. Per un periodo è stata costretta a saltare questa pratica e si è resa conto che anche il suo sorriso ha risentito dell’inattività. Così ha deciso di studiare il funzionamento dei muscoli facciali, in modo da riuscire a mantenere sempre alti gli angoli della bocca e gli zigomi. Pian piano ha sviluppato un metodo che l’ha portata a diventare una vera e propria insegnante del sorriso.

Come funziona una lezione del corso per imparare a sorridere?

Keiko Kawano tiene i corsi per imparare a sorridere nelle palestre, nelle scuole, nelle aziende e in tutti gli altri luoghi in cui chiedono il suo aiuto. Una lezione dura circa 90 minuti, durante i quali si mettono in pratica tutti gli esercizi previsti dal galateo del sorriso. Al motto di “Più sorriso, più felicità“, l’istruttrice giapponese insegna ai suoi allievi a rafforzare i muscoli zigomatici, così da garantire un’espressione serena. Il trucco, stando alle sue dichiarazioni, è non muovere troppo le sopracciglia, sfruttando i muscoli che si trovano appena sotto agli occhi. La fronte, in sostanza, non deve mai essere contratta. Keiko tiene anche corsi ai futuri insegnanti: con 80mila yen, circa 540 euro, si può ottenere la certificazione di istruttore del sorriso.

