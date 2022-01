In velluto e morbidi, glitterato o gioiello, i cerchietti per capelli si prendono la sua rivincita a prova di influencer.

Sono tanti gli accessori per capelli che ci riportano alla nostra infanzia: le mollettine, i codini colorati, e non vorremo certo dimenticare i cerchietti per capelli. Quante volte alle nostre mamme bastava mettercene uno per un hair look ordinato e carino? D’altronde il cerchietto è quel tipo di accessorio che ha sempre fatto tanto bon ton, eppure torna a dettare tendenza nello streetstyle, ed il merito è di tantissime influencer che ci hanno mostrato nuovamente come possiamo reinventare il nostro hair look riscoprendo un accessorio che in realtà non ha mai smesso di farci battere il cuore.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Cerchietti per capelli: i modelli che piacciono alle influencer e come indossarli

Nato per tenere in ordine i capelli soprattutto quelli lunghi, anche se negli anni ’60 il cerchietto, anche ricavato da fasce o bandane era super trendy sui capelli corti. Questo perché in realtà, ricordando tanto una coroncina, questo accessorio nasce anche per impreziosire il nostro look: possiamo infatti scegliere una nuance che richiami il colore del nostro outfit, oppure che crei un contrasto in armocromia con i nostri capelli.

– Ma alle influencer, proprio loro che ce lo hanno fatto riscoprire e in alcuni casi anche ricordato della sua esistenza di quanto possa essere prezioso per arricchire il nostro look, come amano indossarlo? I modelli ultra brillanti effetto Swarovski sono senz’altro quelli più adatti in occasioni eleganti e da party, come quello indossato da Valentina Ferragni in velluto e dallo spessore maxi, dall’appeal un po’ vintage.

– Effetto tiara e reginetta del ballo, puntando sempre su accessori scintillanti è il cerchietto scelto da Giulia Salemi: un modello tempestato di pietre preziose, ultra elegante se abbinato ad un abito da sera ma che possiamo tranquillamente smorzare anche con un casual look jeans e maglione.

– Decisamente bon ton e versatile il modello scelto da Giulia De Lellis: nuance basic nera ed un fiocco morbidissimo per un look pop e casual: anche in questo caso un cerchietto da poter indossare everyday oppure perfetto abbinato ad una scamiciata per un look da sera.

Zalando, Douglas, Luisaviaroma : i modelli trendy 2021

Se avete deciso anche voi di farvi conquistare dal trend del cerchietto per capelli, perfetti per cominciare l’anno con un look romantico e bon ton, ma che possiamo smorzare anche con outfit casual e sportivi come ci mostrano le influencer, ecco alcuni dei modelli che potete trovare online.

Fonte foto: https://www.zalando.it/evenandodd-accessori-capelli-black-ev451b05l-q11.html

– Su Zalando la scelta è vastissima, alcuni modelli sono anche in promozione. Trattandosi di cerchietti finemente lavorati e gioiello con applicazioni colorati e in fiore, si aggirano sui 30 euro: il trend li predilige doppi e dall’allure un po’ boho, come quelli della linea di Floriana Hairbrace, ma si trovano anche modelli in simil pelle sugli 8 euro come quello di Even&Odd.

– Su Douglas sempre a prezzi contenuti troviamo diversi modelli sottili impreziositi con applicazioni in argento, ma anche semplicemente colorati in diverse nuance, anche in tessuti più particolari come rafia e uncinetto. Non mancano anche i modelli d’alta firma come quelli di Etro e Gucci, dai 40 euro in su per chi cerca qualcosa di molto sofisticato, unico e ricercato, che potete trovare su Luisaviaroma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG