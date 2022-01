Dovremo attendere la stagione invernale 2022 per celebrare gli anni ’90, ma nel frattempo possiamo rubare qualche ispirazione in Balenciaga style.

Ricordate i jeans a vita bassa, le cinture impreziosite di catene e gli slip in bella vista griffati? Se non vi siete disfatti di questi must have anni ’90, la buona notizia è che nel prossimo inverno potremo tornare a sfoggiarli. E se volete anticipare le tendenza da vere fashion addicted, qualcosa potete indossarla già adesso, lasciandovi ispirare dalle pre-fall 2022 di Balenciaga, che risponde alla moda con un ritorno agli anni ’90, per non accontentarci dei duemila imperanti.

Balenciaga: la collezione autunno/inverno 2022 in anteprima è tutta 90’s

Sappiamo bene che alla mente creativa Demna Gvasalia seguire le tendenze proprio non piace, e se qualcuno ne lancia una che tenderà a dominare una stagione, state pur certi che Balenciaga starà già pensando a come innovare e scardinare. Così se gli anni Duemila che dominano la stagione invernale attuale non fossero bastati, sappiate che dal prossimo autunno saranno gli anni ’90 a rubare la scena. Naturalmente riveduti e corretti da Gvasalia con sguardo irriverente e innovativo.

Una scelta che trova conferma anche nella strategia di comunicativa: nessuna sfilata ma solo un look book realizzato con polaroid e VHS, che già basta ad alzare l’asticella dell’hype. Minimalismo e grunge si mescolano in uno stile super vintage, che è anche la cifra stilistica del tocco di Gvasalia, che della moda si è innamorato proprio in quegli anni, quando nella fine degli anni ’90 era un adolescente senza internet tra rave e comunità underground. Il nero naturalmente, resta ancora il colore a cui tutti i look e tutte le altre nuance dovranno fare capo.

Ritorno agli anni ’90: volumi maxi, nuance fluo e jeans

E ora che Demna la moda la fa e la crea, vivendo questo sogno pienamente, questa pre-fall 2022 è un assaggio della celebrazione dello stile di fine anni Novanta che vedremo tornare nei nostri armadi. Oltre al nero rubano la scena i colori fluo di abiti giallo limone, cappotti fur verde lime, tweed rosa e cardigan azzurri: la celebrazione di una palette ultra colorata che esprime, ricorda e si rivisita alla luce del multicolore che dominava il look di quegli anni. Il jeans è il capo cult indiscusso della collezione naturalmente.

I volumi sono sempre quelli maxi di Balenciaga, ma da mixare con silhouette rettangolari di giacche e cappotti, ma mixare a tagli aderenti di maglie crop sportive che lasciano rigorosamente scoperto l’ombelico. Tute e abiti sottovesti da abbinare a maxi stivali sono l’emblema dello streetstyle secondo Balenciaga, che possiamo rubare anche per questa stagione invernale ormai inoltrata, per divertirci ad anticipare le prossime tendenze.

