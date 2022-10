Qual è il significato di Cercami di Renato Zero? La canzone è un appello, un’ultima richiesta d’aiuto affinché un rapporto non finisca.

Considerato uno dei cantanti italiani più amati di sempre, Renato Zero ha scritto nel corso della sua carriera brani che sono diventati intramontabili. Tra questi c’è Cercami, una vera e propria richiesta di aiuto: vediamo il significato e il testo della canzone.

Cercami di Renato Zero: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1998, Cercami di Renato Zero è una delle sue canzoni più ascoltate di sempre, nonché uno dei singoli più venduti in Italia. Scritto dallo stesso artista e da Gianluca Podio, il brano è un vero e proprio appello, una richiesta d’aiuto per non lasciar scomparire un rapporto importante. Non a caso, già il titolo racchiude in sé la potenza del messaggio che vuole trasmettere.

“Se mi vuoi

Allora cercami di più

Tornerò

Solo se ritorni tu

Sono stato invadente

Eccessivo lo so

Il pagliaccio di sempre

Anche quello era amore però“.

Il protagonista di Cercami chiede di essere cercato, desiderato e mai dimenticato. Capisce di aver fatto degli errori, magari di essere stato “invadente” ed “eccessivo“, ma anche quello era un segnale d’amore.

“Fidati

Che hanno un peso gli anni miei

Fidati

E sorprese non avrai

Sono quello che vedi

Io pretese non ho

Se davvero mi credi

Di cercarmi non smettere no“.

Quante volte un rapporto, che sia d’amore o d’amicizia, finisce perché non si ha il coraggio di cercarsi? E’ proprio questo il messaggio che vuole trasmettere Cercami di Renato Zero. Il significato è racchiuso nel titolo, mentre nel testo si dipana l’ultimo appello, quello che non lascia spazio a tentennamenti o riflessioni.

Ecco il video di Cercami di Renato Zero:

Cercami di Renato Zero: il testo della canzone

Cercami

Come quando e dove vuoi

Cercami

È più facile che mai

Cercami

Non soltanto nel bisogno

Tu cercami

Con la volontà e l’impegno reinventami

Se mi vuoi

Allora cercami di più

Tornerò

Solo se ritorni tu

Sono stato invadente

Eccessivo lo so

Il pagliaccio di sempre

Anche quello era amore però

Questa vita ci ha puniti già

Troppe quelle verità

Che ci son rimaste dentro

Oggi che fatica che si fa

Come è finta l’allegria

Quanto amaro disincanto

Io sono qui

Insultami, feriscimi

Sono così

Tu prendimi o cancellami

Adesso si

Tu mi dirai che uomo ma ti aspetti

Io mi berrò

L’insicurezza che mi dai

L’anima mia

Farò tacere pure lei

Se mai vivrò

Di questa clandestinità per sempre

Fidati

Che hanno un peso gli anni miei

Fidati

E sorprese non avrai

Sono quello che vedi

Io pretese non ho

Se davvero mi credi

Di cercarmi non smettere no

Questa vita ci ha puniti già

L’insoddisfazione è qua

Ci ha raggiunti facilmente

Così poco abili anche noi

A non dubitare mai

Di una libertà indecente

Io sono qui

Ti servirò ti basterò

Non resterò

Una riserva, questo no

Dopo di che

Quale altra alternativa può salvarci

Io resto qui

Mettendo a rischio i giorni miei

Scomodo si

Perché non so tacere mai

Adesso sai

Senza un movente non vivrei comunque

Cercami cercami non smettere

Riproduzione riservata © 2022 - DG