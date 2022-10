Come vedere le storie su Instagram in incognito? Vediamo quali sono le modalità più gettonate, sia da smartphone che da pc.

Spiare le storie su Instagram senza farsi beccare è il sogno di tutti. Quante volte, ad esempio, rinunciate a sbirciare un contenuto perché temete il giudizio del titolare dell’account? Ecco a cosa serve sapere come vedere le storie su Instagram in incognito: vediamo le modalità più gettonate, sia da smartphone che da pc.

Come vedere le storie su Instagram in incognito?

Instagram, nonostante TikTok, continua ad essere uno dei social più utilizzati del momento. Aprire un profilo è semplicissimo, così come lo è condividere post e stories. Un po’ più difficile, invece, è spiare gli account altrui senza farsi vedere. Quando si visualizzano i contenuti temporanei, infatti, i titolari del profilo possono leggere i nomi di tutti coloro che hanno sbirciato la condivisione.

La domanda, quindi, sorge spontanea: come vedere le stories in incognito? Chiariamo subito che accedere alle stories senza farsi scoprire è impossibile. L’unica soluzione è creare un profilo fake e utilizzarlo per spiare gli altri. Anche in questo caso, però, una precisazione è d’obbligo: affinché possiate sbirciare i contenuti altri, i profili devono essere pubblici. In caso contrario, dovete fare richiesta e difficilmente quanti hanno account privati accettano personaggi fake.

In alternativa, per vedere le storie Instagram in incognito esistono apposite applicazioni. E’ bene sottolineare, però, che queste app espongono al rischio dell’hackeraggio, sono quasi sempre piene zeppe di pubblicità e richiedono il ‘segui’.

Dal pc è possibile vedere Instagram in incognito

Se proprio avete necessità di sbirciare le Instagram stories in incognito, utilizzate il pc. Ci sono, infatti, tantissime piattaforme che consentono di vedere e scaricare le storie degli altri. Non dovete fare altro che inserire il nome dell’utente che state cercando e scegliere i contenuti che maggiormente vi interessano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG