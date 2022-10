I tre bonus casa sono cumulabili ed usufruibili sullo stesso edificio. Scopriamo quali sono i requisiti indispensabili.

I bonus dedicati alla casa quest’anno sono ben tre. Si tratta, infatti, del super bonus 110%, del bonus barriere architettoniche e dell’ecobonus. Questi possono essere utilizzati tutti per uno stesso edificio. Per poter contare su questo risultato, però, è indispensabile seguire determinate regole e attenersi ai limiti di spesa prestabiliti. Scopriamo quindi, tutto quel che è indispensabile sapere per poter operare nel modo corretto e ottenerli senza problemi.

Come ottenere i tre bonus relativi alla casa

I bonus casa sono ancora usufruibili e persino cumulabili tra loro. Ciò che conta è che si rispettino i vari requisiti richiesti affinché ciò avvenga.

bonus casa

Ogni bonus ha infatti un limite di spesa previsto e che non può ovviamente essere superato in alcun modo. Per ottenerli tutti e tre, non basta quindi limitarsi a stare all’interno della cifra per il totale. Ciò che bisogna fare è attenersi al limite di spesa per ogni bonus singolarmente e poi fare richiesta. In caso contrario, sarà infatti impossibile ottenerli.

Anche per quanto riguarda l’esecuzione degli interventi si dovrà agire in modo ben distinto.

E questo significa impiegare imprese diverse, eseguire fatture diverse e agire ogni volta come se si stesse appunto usufruendo di bonus diversi.

Entro quando è possibile agire

Sebbene si tratti di bonus legati al 2022, anche le tempistiche legate alle varie richieste sono diverse. La prima data da ricordare è quella del 30 Novembre 2022, entro cui bisogna fare richiesta delle opzioni che sono state scelte. Per il resto bisognerà seguire ancora una volta le regole strettamente legate ad ogni singolo bonus.

Andando alle modalità, i tre bonus casa possono essere sfruttati tramite detrazione, cessione del credito e sconto in fattura. Ad usufruirne saranno inoltre sia persone fisiche che società, imprese e autonomi che posseggono l’immobile o che hanno un titolo a riguardo. Anche il comodato d’uso gratuito, per fare un esempio, è considerato idoneo. Una volta compresi i vari limiti e seguite tutte le regole presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate, sarà possibile godere dei tre bonus casa usufruendone anche per lo stesso edificio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG