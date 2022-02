Con il Bonus casa 2022 arrivano diverse agevolazioni rivolte a situazioni diverse. Scopriamo le più importante e quali sono i requisiti per poter aderire.

Come ogni anno, il bonus casa è uno tra i più attesi in quanto in grado di agevolare chi sta cercando di acquistare una proprietà nella quale vivere o desidera, più semplicemente, apportare delle migliore a quella in cui già risiede.

Ecco, quindi, tutte le possibilità annesse al nuovo bonus e quali sono i requisiti per poterne usufruire.

Bonus prima casa 2022: le agevolazioni

Sono davvero tante le opportunità legate al nuovo Bonus casa 2022.

Chi è in procinto di acquistare casa, ad esempio, potrà contare su uno sconto delle imposte d’acquisto.

bonus casa

Queste cambiano in base al tipo di venditore. Se questo vende senza IVA, si dovrà aggiungere un’imposta del 2% a cui si dovranno aggiungere 50 euro di imposta ipotecaria fissa e 50 euro di imposta catastale. Chi acquista da imprese con applicazione dell’IVA, pagherà invece un’aliquota del 4% e spese catastali, ipotecarie e di registro di 200 euro.

Per poter accedere al bonus la casa dovrà rientrare in determinate categorie catastali che sono quelle che vanno dalla A/2 alla A/7 e la A/11.

Inoltre, sempre chi acquista, dovrà vivere o lavorare nel comune dove prende casa e non essere titolare di altri immobili nello stesso comune.

Qualora si stesse acquistando con il bonus prima casa, non ci dovrà essere altro immobile per il quale se ne è già usufruito, in tutto il territorio nazionale. Cosa che vale anche per l’eventuale coniuge.

L’unica possibilità, in tal caso, è quella di vendere la prima casa entro l’anno.

Infine, se si hanno meno di 36 anni c’è un bonus in più che offre ulteriori agevolazioni.

Ricordiamo inoltre che esiste un bonus anche per chi va in affitto e ha tra i 20 e i 31 anni di età.

Come funziona il Bonus casa 2022 per le ristrutturazioni

Andando ai lavori che si possono svolgere nella propria abitazione è possibile ottenere fino al 50% delle spese sostenute da Gennaio 2022 e fino al termine del 2024.

La cifra massima fissata è per 96.000 euro e nel piano rientrano determinati interventi.

È possibile infatti richiedere una detrazione per lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo su condomini e singole unità immobiliari.

La detrazione va a chi versa le imposte sui redditi ed è quindi consentita al proprietario di casa o a chi ha diritto di godimento della stessa.

Anche l’acquisto di elettrodomestici in classe A e di alcuni tipi mobili per la casa rientrano nel bonus e tutto per un limite di spesa di 10.000 euro sulla quale sarà applicata una detrazione del 50%.

Infine ricordiamo che esiste un bonus anche per la sostituzione di caldaie, finestre o infissi e per i lavori condominiali.

Riproduzione riservata © 2022 - DG