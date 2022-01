Il bonus affitto giovani del 2022 rappresenta un modo per aiutare i giovani tra i 20 e i 31 anni ad andare a vivere per contro proprio. Ecco come funziona.

Tra i tanti bonus previsti per il nuovo anno, è stato emanato anche il bonus affitto giovani 2022. Un modo per agevolare i giovani di una data fascia d’età ad uscire dal proprio nucleo familiare per prendere casa (almeno in affitto) da soli.

Un’agevolazione che esiste da un po’ ma che rispetto agli anni precedenti, è stata estesa per l’età in cui tale bonus di può richiedere.

Come funziona il bonus affitto per giovani

Quando si parla di bonus per i giovani riguardante l’affitto di casa, si intende una detrazione del 20% sul canone di locazione che si deve al proprietario di casa.

ragazza casa nuova

Quest’anno, a differenza dei precedenti, il limite di età entro il quale si può richiedere si è esteso dai 30 anni ai 31 compiuti. Estensione che da così modo a molti più giovani di usufruirne. Inoltre, l’agevolazione prevista non sarà più valida per tre anni ma per quattro. E vale anche per chi invece di un appartamento decide di affittare una sola stanza. Un’azione che aiuta senza alcun dubbio i tanti ragazzi ancora indecisi a prendere casa, allontanandosi dal nucleo familiare per fare una nuova esperienza di vita.

Il nuovo bonus in numeri

Andando ai numeri relativi al nuovo bonus ideato per i giovani che vivono ancora in famiglia, quelli che potranno accedervi sono come già detto coloro che vanno dai 20 ai 31 anni compiuti.

La detrazione sarà del 20% sul canone di locazione e per un ammontare massimo di 2000 euro.

Per usufruirne si dovrà avere un reddito non superiore ai 15.493.3,71 euro.

Mentre sono accettati sia appartamenti che stanze in locazione, non partecipano al bonus gli immobili vincolati o inclusi in particolari categorie catastali. Nè quelli di edilizia residenziale pubblica o che hanno fini turistici.

Al di là delle imposizioni, si tratta comunque di un’occasione che per molti può rappresentare un buon punto di partenza per iniziare una nuova vita. Sia che questa sia nella città di nascita che in un’altra scelta per motivi di studio o di lavoro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG