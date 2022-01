Da quest’anno sarà possibile usufruire del bonus casalinghe 2022. Scopriamo di cosa si tratta e come accedervi.

Con la nuova legge di bilancio relativa al nuovo anno, sono stati previsti diversi bonus come ad esempio quello psicologico, e tra questi c’è il bonus casalinghe 2022.

Si tratta di una sorta di agevolazione relativa a chi si occupa della gestione e della cura della casa per 24 ore al giorno. Scopriamo meglio di cosa si tratta e come funziona.

Bonus casalinghe 2002: a chi è rivolto e come funziona

Come già accennato, il nuovo bonus casalinghe è rivolto a uomini o donne impiegati 24 ore al giorno nella cura ed organizzazione della casa.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, però, il bonus non consiste nell’erogazione di una somma di denaro quanto nell’erogazione da parte dello stato di una formazione volta a rendere più ampie le capacità digitali, sempre più indispensabili sia per la ricerca di un nuovo lavoro che nella vita di tutti i giorni.

Per stanziarlo è stata prevista una cifra di circa 3 milioni di euro. Cifra he coprirà le spese legate all’iscrizione e alla frequenza dei corsi che dovranno essere presentati dalle aziende e da enti pubblici e privati entro il 31 Marzo 2022.

Di cosa trattano i corsi del nuovo bonus

I corsi rivolti a chi si occupa esclusivamente della cura della casa, riguardano l’ambito digitale.

Attraverso la loro frequenza che sarà di circa 12 mesi, si potranno acquisire diverse competenze. Tra queste, le più importanti sono:

– Uso corretto dei vari motori di ricerca

– Produzione di contenuti digitali

– Uso delle piattaforme cloud

– Individuazione delle fake news

– Uso di social, chat ed email

– Protezione dei dispositivi elettronici e della privacy

– Uso dei vari servizi utili per i cittadini

I corsi saranno fruibili in modalità telematica e si svolgeranno in giorni ed orari diversi, occupando alcune ore della giornata. Alla fine degli stessi, l’idea è quella di portare chi li ha frequentati a sapersi muovere più agevolmente sul web, usando nel modo corretto tutti gli strumenti adatti.

Un modo per poter gestire eventuali nuovi lavori online o per cercarne e trovarne di nuovi.

