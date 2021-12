E’ in arrivo il bonus psicologo 2022: vediamo a chi è destinato, come si può inoltrare la domanda e quali possibilità offre.

In arrivo con la prossima legge di bilancio, il bonus psicologo 2022 è destinato a coloro che hanno necessità di prendersi cura della propria salute mentale ma non hanno le possibilità per farlo. Vediamo quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione statale e come inoltrare la domanda.

Bonus psicologo 2022: come funziona?

La pandemia da Covid-19 ha influenzato in modo negativo l’esistenza di moltissime persone. Non è un caso, quindi, che nell’ultimo anno siano aumentate le richieste per iniziare un percorso di psicoterapia. La salute mentale, alla stregua del benessere fisico, deve essere preservata. E’ per questo che, con la prossima legge di bilancio, verranno stanziati 50 milioni di euro al bonus psicologo 2022. Questo sostegno economico sarà utile a quanti vorrebbero iniziare una terapia, ma non hanno abbastanza denaro per farlo.

Al momento, è bene sottolinearlo, non si hanno molti dettagli in merito alla misura che il governo ha deciso di destinare alla salute mentale della popolazione. L’emendamento è stato annunciato e illustrato da Caterina Biti, vicepresidente del gruppo del PD e da Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità. Le due sono state appoggiate dalle senatrici Elisa Pirro (M5S), Tiraboschi (FI), Anna Maria Parente (IV), Loredana De Petris (Leu), Maria Teresa Bellucci (FdI), Raffaella Marin (Lega) e il presidente dell’Ordine degli psicologi David Lazzari.

Le sedute dallo psicologo, stando alle prime informazioni trapelate, dovrebbero essere incluse in una specie di piano di previdenza nazionale.

Bonus per la salute mentale: i requisiti

Come già successo per altri sostegni statali, il bonus psicologo 2022 dovrebbe essere erogato sotto forma di voucher. Questi saranno spendibili direttamente da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta. Tutti, a prescindere dal reddito, potranno richiedere l’agevolazione. Quest’ultima, però, avrà un valore diverso in base all’ISEEE:

cifra fissa e senza limiti ai redditi più bassi;

percentuale che dipende dal reddito in caso questo sia superiore a un determinato limite.

Il bonus psicologo 2022 sarà garantito solo a quanti soffrono di un disturbo mentale diagnosticato. Anche se la definizione “disturbo mentale” fa paura, è bene sottolineare che in questa categoria rientrano anche i disturbi d’ansia e attacchi di panico, patologie nettamente aumentate durante la pandemia.

