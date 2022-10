Come usare Instagram in anonimo: ecco in che modo poter guardare le storie sul noto social senza essere riconosciuti.

Instagram è un’app social utile per condividere foto e video con i tuoi amici, e di questo ne siamo consapevoli. Ma sai che i più curiosi possono usare Instagram in anonimo per vedere le storie degli altri utenti? In che modo? Semplice, attraverso alcuni siti internet o utilizzando dei trucchetti molto efficaci. Scopriamo insieme come fare, senza dover per forza ricorrere alla creazione di un account fittizio.

Come usare Instagram in anonimo

Usare Instagram in modo anonimo per vedere le storie sembra strano, giusto? Sbagliato. Da qualche anno esiste ormai un trend che porta gli utenti a creare account normali, ma anonimi, senza volto e senza alcun dato personale, magari usando uno pseudonimo o un falso nome. Lo scopo è impedire alle persone di giudicare basandosi sul tuo aspetto o sulla tua identità, ma può anche essere un modo per esprimere te stesso senza timore di essere giudicato.

instagram repost

Per poter guardare le storie degli altri senza farsi riconoscere, però, non è per forza necessario creare un account anonimo. Basta utilizzare siti come Dumpor, Stories Down, Insta-stories, Inflact, BlindStory o Storysaver.

Si tratta di siti molto semplici in cui, per poter spiare le storie, basterà inserire l’account della persona che vogliamo osservare e fare clic sui contenuti di nostro interesse. Molti di questi siti rendono peraltro disponibile anche il download di tali storie, per poterle avere sempre a disposizione. Un trucchetto niente male, anche se non propriamente corretto nei confronti di chi ha realizzato quella storia con la certezza di vederla scomparire in ventiquattr’ore.

Come vedere le storie Instagram senza farsi riconoscere

Tra i trucchi che si possono provare per guardare le storie Instagram di qualcuno ce n’è però anche un altro molto efficace: utilizzare Google Chrome IG Story, un’estensione per il noto browser. Per farlo basta aprire Instagram e fare accesso al tuo account facendo attenzione che l’icona dell’occhio sia sbarrata. Tutto molto semplice e privo di rischi.

Se però vuoi guardare la storia senza ricorrere a nessuno di questi espedienti, puoi semplicemente guardarla a pochi minuti dalla fine. Difficile pensare che chi l’ha caricata guarderà gli insight fino a pochi minuti dalla cancellazione, no?

