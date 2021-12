Da cosa dipende la cellulite in gravidanza e cosa si può fare per riuscire a ridurla? Ecco alcuni consigli pratici!

La gestazione è caratterizzata da grandi cambiamenti a livello fisico che possono portare alla comparsa o anche all’aumento della cellulite. Questo inestetismo è, infatti, scatenato proprio da diversi fattori che includono cambiamenti ormonali, vita sedentaria e aumento di peso. Non stupisce perciò che sia piuttosto frequente ritrovarsi ad avere a che fare con la cellulite in gravidanza. Vediamo nello specifico quali sono le cause e cosa si può fare per contrastarne l’insorgenza.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Come combattere la cellulite in gravidanza

Per prima cosa per poter contrastare la cellulite bisogna capire quali sono i fattori che la scatenano durante la gestazione. Come abbiamo anticipato tra i fattori che influenzano la cellulite c’è l’aumento di peso. Di norma bisogna evitare le diete drastiche che portino a cambiamenti rapidi e improvvisi di peso, ma durante la gravidanza l’aumento di peso è fisiologico, per cui da questo punto di vista non si può fare molto. Un altro fattore che contribuisce a questa condizione è la ritenzione idrica, anche in questo caso l’aumento di liquidi è legato alla gravidanza stessa. Non dimentichiamo anche che la sedentarietà e i cambiamenti ormonali possono contribuire alla cellulite.

Cellulite in gravidanza: come eliminarla?

Per la cellulite in gravidanza i rimedi possibili che possono essere messi in pratica in sicurezza sono diversi. Il primo suggerimento utile per prevenire e ridurre gli effetti della cellulite è quello di bere molta acqua, in questo modo si combatte la ritenzione idrica e di conseguenza si può anche ridurre la cellulite. Naturalmente anche l’alimentazione deve essere curata e oltre agli accorgimenti validi per la dieta in gravidanza ricordiamo di aumentare le porzioni di frutta e verdura e di ridurre il sale che contribuisce alla ritenzione dei liquidi.

Corsa in gravidanza

Come saprete l’attività fisica in gravidanza nella giusta misura non solo non è vietata, ma è raccomandata, a patto di rispettare i giusti ritmi e non dedicarsi ad attività che richiedono sforzi eccessivi. Per finire sarebbe anche il caso di mettere da parte per un po’ i tacchi alti e preferire scarpe più comode. Invece, per quanto riguarda trattamenti, fanghi e creme anticellulite è sempre bene consultarsi con il proprio medico prima di ricorrere a questo genere di rimedi, facendo attenzione in particolare ai prodotti contenenti caffeina.

Riproduzione riservata © 2021 - DG