Vi siete mai chiesti come finisce Masha e Orso? Conoscete la storia vera che ha ispirato il tanto amato cartone?

Amata da grandi e da piccini Masha e Orso è una delle serie animate più viste degli ultimi anni. Ma come finisce Masha e Orso? Vediamo cosa c’è da sapere sulla serie TV e sulla vera storia che ha ispirato questo cartone!

Masha e Orso: la serie TV d’animazione

La serie animata di Masha e Orso si ispira liberamente a personaggi che fanno parte del folclore russo. Masha e Orso fa la sua prima apparizione in TV in Russia nel 2009 e due anni più tardi viene trasmessa anche in Italia inizialmente su Rai2. Oltre alla serie sono stati realizzati due film “Masha e Orso amici per sempre” nel 2015 e “Masha e Orso – nuovi amici” uscito nel 2017.

Bambina e orso

I film sono in realtà delle raccolte di episodi inediti che ripercorrono sempre le vicende della piccola Masha e del suo amico Orso. La serie TV è ancora in produzione e attualmente gli episodi vengono trasmessi su Rai YoYo. Accanto alla serie principale esistono anche degli spin-off: I Racconti di Masha, Le storie di paura di Masha e Le canzoni di Masha.

Masha e Orso: la storia vera

La serie TV animata trae ispirazione da un racconto della tradizione russa. In questa storia Masha è una bimba che vive con i suoi nonni in una casa vicina al bosco. Un giorno decide di avventurarsi da sola nel bosco, ma finisce per perdersi. È così che la bambina trova rifugio in una casa all’apparenza abbandonata. Sul fare della sera, però, fa la sua comparsa un inquilino un po’ particolare, un grande orso. Le similitudini con la serie animata finiscono qui, perché nella storia vera di Masha e Orso, orso in realtà costringe la bambina a occuparsi delle faccende domestiche. Masha terrorizzata dall’orso non ha altre speranze se non riuscire a scappare e vi riuscirà proprio grazie alla sua astuzia e tornerà così a riunirsi con i suoi nonni.

