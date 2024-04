Al via la nuova edizione di Cash or Trash – Speciali Prime Time: in ogni puntata ci sono anche dei venditori vip.

Cash or Trash è uno dei programmi di maggiore successo di Nove e, stagione dopo stagione, continua a conquistare il pubblico incollando davanti allo schermo centinaia di migliaia di telespettatori. Ora il programma condotto da Paolo Conticini arriva in prima serata con delle puntate speciali a cui parteciperanno anche dei venditori d’eccezione. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sugli speciali prime time di Cash or Trash.

Cash or Trash: i venditori vip

Ma chi sono i mercanti vip che potremo vedere nelle puntate speciali prime time di Cash or Trash? Ci sarà Marisa Laurito, che proverà a vendere una scrivania d’epoca molto speciale. Poi vedremo Filippa Lagerback, che porterà un particolare oggetto proveniente dal nord Europa.

Paolo Conticini – Cash or Trash

Il maestro del cioccolato Ernst Knam venderà ai mercanti un oggetto artigianale in vetro. L’attore di Beautiful Daniel McVicar presenterà invece ai mercanti un cimelio dal nome “Sognando l’America”. E poi ci sarà Arturo Brachetti, che in un certo senso porterà il mistero anche a Cash or Trash.

Ma non solo. Nel corso della prima puntata vedremo anche i mercanti nell’inedito ruolo di mercanti: ognuno di loro porterà infatti in studio un proprio oggetto che cercherà di vendere all’asta agli altri mercanti.

Quando va in onda Cash or Trash – Speciali Prime Time?

Le puntate di Cash or Trash – Speciali Prime Time sono in totale sei e vanno in onda a partire da lunedì 15 aprile in prima serata (dalle 21.25 circa) sul Nove. Le varie puntate si possono vedere anche in streaming su nove.tv oppure sulla piattaforma streaming Discovery Plus (ma in questo caso è necessario un abbonamento).

Cash or Trash: i mercanti

Come detto in precedenza, Cash or Trash è condotto da Paolo Conticini. I mercanti in studio sono invece Ada Egidio, Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia, Giano Del Bufalo, Giovanni De Santis e Federico Bellucci.