Ecco come fare a partecipare a Belve come pubblico per vedere dal vivo le puntate del programma di Francesca Fagnani.

Belve è uno dei programmi di maggiore successo della Rai: di puntata in puntate le interviste di Francesca Fagnani ai vari personaggi famosi provenienti da tutti i settori (cinema, tv, musica, sport, politica, imprenditoria) incollano al piccolo schermo milioni di spettatori diversi. Ma anziché vedere il programma su Rai 2, si può assistere alla registrazione delle varie puntate anche dal vivo, direttamente dallo studio? Vediamo come fare a partecipare come pubblico a Belve per assistere in prima persona alle interviste fatte da Francesca Fagnani.

Come partecipare come pubblico a Belve

La Rai non ha dato indicazioni su come si può fare a inviare la propria candidatura per partecipare come pubblico alle registrazioni delle varie puntate di Belve. C’è però la possibilità di inviare una mail all’indirizzo [email protected], inserendo anche i propri dati personali (nome, cognome, dati di nascita, città di residenza).

Francesca Fagnani

Ricordiamo che tutte le puntate di Belve sono registrate (il programma, lo ripetiamo, non è in diretta) presso lo Studio 3 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi, che si trovano in via Ettore Romagnoli 30 a Roma.

Dove vedere Belve in streaming e in TV

Tutte le puntate di Belve sono trasmesse da Rai 2, in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, al martedì sera. Ma tutte le puntate, anche quelle delle stagioni precedenti, oltre che quelle della stagione in corso, possono essere viste (o riviste) in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai (completamente gratuita) a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: da computer, smartphone, Smart TV e tablet.

Ovviamente su RaiPlay è possibile vedere le varie puntate di Belve anche in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva.