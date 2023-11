Ecco dove vedere Napoleon in streaming: il film diretto da Ridley Scott che racconta la storia di Napoleone Bonaparte.

Napoleon è stato uno dei film più attesi ai cinema nel 2023 ma è anche uno di quelli di maggiore successo dell’anno. Sono tanti i motivi che si celano dietro all’attesa e al successo della pellicola: un po’ perché è stato diretto da un regista come Ridley Scott, un po’ perché il protagonista è un attore del calibro di Joaquin Phoenix, un po’ per la storia raccontata, con al centro uno dei personaggi storici più affascinanti, capaci di suscitare il maggiore interesse, come lo è appunto Napoleone Bonaparte. Vediamo ora dove poter vedere Napoleon in streaming.

Dove vedere Napoleon in streaming

Il film Napoleon è arrivato nelle sale cinematografiche italiane giovedì 23 novembre 2023, un giorno dopo l’uscita negli Stati Uniti. La pellicola, essendo ancora presente nei vari cinema, non è ancora disponibile sulle varie piattaforme on demand ma lo sarà comunque molto presto.

Statua di Napoleone Bonaparte a Parigi

Una volta che sarà terminata la proiezione nei cinema, Napoleon in streaming si potrà vedere su Apple TV +, la piattaforma streaming della Apple nella quale sono presenti molti contenuti, tra film e serie TV, molti di quei sono produzioni originali che possono quindi essere viste solamente su questa piattaforma on demand. Successivamente è facile immaginare che, a pagamento, il film potrebbe arrivare anche su altre piattaforma streaming.

Napoleon: il cast del film

Come abbiamo detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Napoleone Bonaparte è l’attore Premio Oscar Joaquin Phoenix. Vanessa Kirby dà invece il volto a Giuseppina di Beauharnais, la moglie di Napoleone.

Nel cast di Napoleon troviamo poi anche Sam Troughton nei panni di Maximilien de Robespierre, Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Paul Rhys, Sinead Cusack, Matthews Needham, Youssef Kerkour, Phil Conrwell, Edouard Philipponnat, Miles Jupp e Ian McNeice.