Ecco quali sono le location de L’Isola dei Famosi 2024: dove si trova l’isola e le spiagge dove vediamo i concorrenti di questa edizione.

Lunedì 8 aprile ha preso il via L’Isola dei Famosi 2024, l’edizione numero 18 del programma. Quest’anno ci sono diverse novità, a partire dalla conduttrice: non più Ilary Blasi ma Vladimir Luxuria. E poi ci sono ovviamente nuovi concorrenti (non tutti vip, c’è infatti anche qualche nip) che per diverse settimana dovranno convivere su un’isola tropicale, procacciarsi il cibo, costruirsi un rifugio e affrontare anche diverse prove. Ma dove si trova l’isola del reality show? Ecco qual è la location de L’Isola dei Famosi 2024.

Dov’è L’Isola dei Famosi 2024? La location del reality show

Chi segue il reality show da diverso tempo avrà certamente riconosciuto la location di questa edizione: è infatti l’isola Cayos Cochinos, che si trova in Honduras. La stessa isola che ha ospitato i vari concorrenti del programma anche in altre tredici edizioni.

Vladimir Luxuria

Oltre alla spiaggia dove i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024 vivono, mangiano, dormono e svolgono tutte le varie attività c’è un altro luogo iconico: la Palapa, ovvero la grotta da dove i concorrenti si collegheranno di puntata in puntata e da dove faranno le nomination.

L’Isola dei Famosi 2024: le location precedenti

Se è vero che l’isola di Cayos Cochinos è quella che più volte ha ospitato l’edizione italiana de L’Isola dei Famosi, è altrettanto vero che in passato abbiamo visto anche location differenti. Nelle prime tre edizioni, per esempio, era stata l’isola di Samanà nella Repubblica Dominicana a ospitare i vari concorrenti del programma. Nella settima edizione la location scelta era stata Corn Island, in Nicaragua.

Tutte le altre edizioni de L’Isola dei Famosi, compresa l’attuale, hanno invece avuto appunto come location Caos Cochinos, in Honudura.