Il conduttore ha annunciato il suo addio alla Rai e il passaggio a Nove: ecco quali programma condurrà Amadeus.

Il passaggio di Amadeus dalla Rai a Nove è ormai ufficiale, è stato lo stesso conduttore ad annunciare che lascerà la televisione pubblica per passare a quella del gruppo Discovery. “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni”, ha spiegato lo stesso Amadeus su Instagram. Ma ora in molti si stanno chiedendo: quali programmi condurrà sul Nove?

Amadeus: i programmi su Nove

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma stando alle prime indiscrezioni che hanno cominciato a circolare, Amadeus su Nove dovrebbe condurre un programma nella fascia oraria dell’access prime time, ovvero la stessa fascia oraria in cui al momento conduce su Rai 1 Affari Tuoi, quella della prima serata.

Amadeus

Il programma che potrebbe condurre dovrebbe essere qualcosa di simile ai Soliti ignoti, se non addirittura proprio Soliti ignoti. Il contratto tra la Endemol e la Rai per il programma scadrà infatti il 31 agosto e da settembre il programma potrebbe quindi essere riproposto su un altro canale televisivo. Tra l’altro anche il contratto che lega Amadeus alla Rai terminerà il 31 agosto.

Ma ad Amadeus potrebbe essere affidata anche la conduzione di un talent musicale, d’altronde dopo il grande successo che hanno avuto le edizione del Festival di Sanremo che ha presentato, non sorprenderebbe affatto vederlo anche sul Nove alla guida di un programma in cui la musica è la principale protagonista. Nei prossimi mesi si avranno maggiori dettagli a riguardo: non resta che attendere per scoprire in quali programmai rivedremo Amadeus.