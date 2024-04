Ecco tutto quello c’è da sapere sul Concerto dell’1 maggio 2024: tutti i cantanti che si esibiranno sul palco di Roma.

Il Concertone dell’1 maggio di Roma è ormai una tradizione. Come ogni anno, anche in questa edizione si esibiscono durante la giornata tantissimi artisti, che si alterneranno sul palco esibendosi con le loro canzoni. Palco che quest’anno sarà al Circo Massimo e non piazza San Giovanni per via dei lavori che sono in corso per il Giubileo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo al Concerto dell’1 maggio 2024 di Roma, chi sono i cantanti e i conduttori.

Concertone 1 maggio: i cantanti

L’elenco completo di tutti gli artisti che si esibiscono al Concertone dell’1 maggio 2024 non è ancora stato annunciato. Ma i primi nomi sono comunque stati annunciati e sono presenti anche diversi big della musica italiana come Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain.

Concerto Primo Maggio

Concertone 1 maggio 2024: i conduttori

La prima parte del Concertone dell’1 maggio sarà presentata da BigMama. “Un’artista grintosa che, proprio a partire dalla sua esibizione sul palco del Primo Maggio (2022), ha spiccato il volo verso il suo meritato successo”, si può leggere a tal proposito sugli account social di Primo Maggio Roma.

BigMama lascerà poi il testimone a Noemi ed Ermal Meta. “È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre”, ha raccontato Ermal Meta.

Parole che hanno fatto eco a quelle di Noemi: “La mia felicità è immensa – ha dichiarato Noemi – sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione”.