Dopo Amadeus, nel mirino di Discovery ci sono anche Barbara D’Urso, Belen e non solo. Ecco il toto nomi che passeranno al Nove.

Dopo Fabio Fazio e Amadeus, sembra che tutti vogliano andare a lavorare in Discovery, e secondo i rumors le ultime trattative in corso riguarderebbero Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

Infatti, la D’Urso e Belen potrebbero presto sbarcare sul Nove dopo aver lasciato Mediaset. Le trattative sono in corso e il network sembra essere interessato ad arricchire la sua programmazione con due volti noti della televisione italiana.

Barbara D’Urso e Belen: le indiscrezioni sul passaggio al Nove

Secondo quanto riportato da fonti vicine al network, le due ex primedonne di Mediaset sarebbero nel mirino del Nove per la prossima stagione televisiva. Mentre la Rai cerca di tamponare le perdite con il rebus Fiorello, il network di Discovery continua la sua campagna acquisti, cercando di attrarre talenti di spicco come Barbara D’Urso e Belen.

Belen Rodriguez

Quest’ultima, infatti, dopo aver lasciato Mediaset, potrebbe fare il suo ritorno in televisione attraverso il Nove. La showgirl argentina ha chiuso ogni rapporto con il precedente network e potrebbe essere pronta per una nuova avventura sul canale Discovery.

Barbara D’Urso e Belen: liti e collaborazioni lavorative

Barbara D’Urso, reduce dal suo addio a Mediaset dopo 23 anni di collaborazione, potrebbe trovare una nuova casa televisiva sul Nove. Dopo aver lasciato il gruppo senza ricevere spiegazioni, la D’Urso ha manifestato interesse per nuove opportunità lavorative, aprendo così le porte a un possibile ingresso nel network concorrente.

Tuttavia, tra i due ex volti Mediaset non scorre buon sangue. Infatti, sui programmi condotti dalla D’Urso Belen aveva dichiarato: “Non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione“.

Come potrebbe essere una collaborazione lavorativa tra le due donne in una nuova rete?