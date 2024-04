Ecco tutto quello che c’è da sapere su Sei nell’anima, il film autobiografico su Gianna Nannini di Netflix.

Sei nell’anima è una delle canzoni più celebri di Gianna Nannini ma è anche il titolo del film autobiografico sulla cantautrice toscana. La pellicola ripercorrerà tutta la vita della cantante, partendo da quando era una bambina e arrivando a oggi, ripercorrendo quindi anche la sua ascesa nel mondo della musica che l’ha portata a diventare una delle artiste più amate in Italia. Ma il film si sofferma anche sul 1983, un anno molto particolare per quanto riguarda la vita e la carriera musicale della rocker, un anno che può essere definito quasi di svolta. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul film Sei nell’anima.

Quando esce Sei nell’anima, il film su Gianna Nannini?

Il film Sei nell’anima è prodotto da Netflix e verrà distribuito proprio sulla celebre piattaforma streaming. Ma quando? La data di uscita scelta per la pellicola è quella di giovedì 2 maggio 2024.

Sei nell’anima. Credit Ralph Palka

Ricordiamo che per poter vedere Sei nell’anima in streaming, così come qualunque altro contenuto presente su Netflix (che sia un film o una serie TV) è necessario sottoscrivere un abbonamento alla stessa piattaforma. Non è possibile vedere Sei nell’anima in streaming gratis, così come non è possibile vedere gratuitamente gli altri contenuti disponibili in esclusiva su Netflix.

Sei nell’anima: il trailer del film

In attesa di poter vedere il film, a partire dal prossimo 2 maggio 2024, Netflix ha rilasciato il tesser trailer con le prime immagini di Sei nell’anima. Ecco la clip:

Sei nell’anima: il cast del film

A vestire i panni di Gianna Nannini nel film Sei nell’anima è l’attrice Letizia Toni. Nel cast del film troviamo poi Andrea Delogu che interpreta il ruolo di Mara Maionchi da giovane. Completano il cast del film Maurizio Lombardi, Selene Caramazza e Stefano Rossi Giordani.