Quella in onda mercoledì 17 aprile è l’ultima puntata della prima stagione, ma Vanina 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo.

La prima stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania è arrivata alla fine. Sono soltanto quattro, infatti, le puntate della prima stagione: “Il re del gelato” prima, “Sabbia nera” la seconda, “La logica della lampara” la terza, “La salita dei saponari” la quarta e ultima. Ora che il primo ciclo di indagini della protagonista interpretata da Giusy Buscemi è arrivato alla conclusione, in molti si stanno domandando se Vanina 2 si farà oppure no: vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

Vanina 2 si farà?

Diamo subito una bella notizia ai milioni di telespettatori che ogni mercoledì sera hanno acceso la tv su Canale 5 per vedere Vanina: la stagione 2 si farà. Non poteva essere altrimenti visti gli ottimi dati di ascolto che hanno fatto registrare le puntate della prima stagione (oltre 3 milioni di telespettatori a puntata).

Vanina – Un vicequestore a Catania

Va poi ricordato che Vanina – Un vicequestore a Catania è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Ce ne sono ancora quattro che non fanno parte della prima stagione e che verranno utilizzati per le puntate di Vanina 2: L’uomo del porto, Il talento del cappellano, La carrozza della Santa e La banda dei carusi.

Quando inizia Vanina 2? L’uscita della serie TV su Canale 5

Ma quando arriverà in TV Vanina 2? Una data ufficiale riguardo all’uscita dei nuovi episodi su Canale 5 non c’è ancora. Ma di certo bisognerà aspettare il 2025, se non addirittura il 2026 per poter vedere le nuove puntate.

Vanina – Un vicequestore a Catania: il cast della fiction

Come abbiamo detto in precedenza la protagonista principale della fiction è Giusy Buscemi, nel cast di Vanina – Un vicequestore a Catania troviamo però anche Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica e Orlando Cinque.