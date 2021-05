Sognate una casa in stile nordico, ma non sapete da dove partire nella scelta dei colori e degli arredi? Vediamo da dove cominciare.

Avere una casa in stile nordico o scandinavo significa optare per colori molto chiari, utilizzare materiali semplici e puntare fortemente al minimalismo. Ma da dove deriva questo stile? Essendo di derivazione tipica dei paesi nordeuropei questa scelta è dettata da una forte necessità di fondo: quella di ricreare un ambiente confortevole mantenendolo il più luminoso possibile. Per capirne il motivo basta pensare che in inverno a Stoccolma si arrivano ad avere anche sole 6 ore di luce in un intero giorno.

Come arredare casa in stile nordico

Arredare casa in stile nordico significa fare una scelta improntata verso i colori, che devono essere perlopiù neutri, questo fa sì che la scelta si debba focalizzare soprattutto verso il bianco. Non si deve, però, rinunciare del tutto ai colori, e se perlopiù l’effetto deve essere total white, ci si può sbizzarrire almeno nei dettagli puntando sui colori pastello come il verde o l’antracite.

Lo stile nordico va a braccetto con la natura, per questo, anche nella scelta dei colori si cerca sempre di richiamare il legame con i colori dell’ambiente. Uno dei colori che va per la maggiore ad esempio è il verde salvia. Anche la scelta dei materiali si lega sempre alla natura, per questo si preferiscono pavimenti il legno, per lo più sbiancati o in rovere. L’obiettivo anche in questo caso è di ottenere un ambiente il più luminoso possibile.

Puntare sul minimal

L’arredamento non deve soltanto richiamare la natura con i suoi colori, ma deve mirare anche a ricreare un ambiente accogliente. D’altra parte la filosofia dell’Hygge punta proprio a ricreare un ambiente caldo, confortevole, in cui sentirsi pienamente avvolti e coccolati. Sensazione di comfort che può essere ottenuta sempre giocando con i colori tenui e soprattutto evitando il superfluo.

Se si vuole arredare casa seguendo lo stile nordico, infatti, bisognerà tenere a mente una regola d’oro: puntare verso un arredamento sobrio, senza fronzoli. Ne abbiamo subito un assaggio pensando agli arredi funzionali di Ikea, che aiutano a ricavare spazi ordinati e rendere la propria casa più pratica e accessibile.