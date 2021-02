Pronto a partire il Carnevale di Venezia 2021 che si svolgerà completamente online con tanti appuntamenti giornalieri per tutte le età!

Per la prima volta il Carnevale di Venezia 2021 sarà in veste completamente nuova: totalmente in digitale. Lo storico Carnevale veneziano non potrà avere luogo come di consueto quest’anno, ma per non dover rinunciare alla tradizione si è ben pensato di trasformare l’evento in una festa in streaming.

Così facendo si offre a tutti di vivere la manifestazione malgrado il periodo storico che stiamo vivendo e superando le distanze, ma soprattutto senza alcun rischio. Vediamo quali eventi caratterizzeranno il calendario della festa amata da grandi e piccini.

Carnevale di Venezia in streaming: il programma

Dopo l’inaugurazione che si è tenuta nel weekend del 6 e 7 febbraio, prosegue il carnevale digital di Venezia. Da giovedì 11 fino a martedì 16 febbraio la settimana grassa sarà costellata di dirette con un appuntamento ogni giorno dalle 17 in poi.

Carnevale di Venezia

Gli eventi avranno una durata di circa un’ora e mezza durante la quale si alterneranno racconti, curiosità e una serie di interviste incentrate sulle tradizioni del carnevale. Le dirette streaming daranno un assaggio, ma per i più curiosi sarà possibile addentrarsi ancora più in profondità grazie a dei video approfondimenti realizzati appositamente per questa edizione del Carnevale di Venezia unica nel suo genere.

Dove seguire le dirette del Carnevale

Gli appuntamenti del giorno saranno trasmessi dal palazzo Ca’ Vendramin Calergi e potranno essere seguiti in diretta su Televenezia in onda sul canale 71 del digitale terrestre. Le dirette saranno anche trasmesse tramite i social network ufficiali del Carnevale di Venezia e sul sito.

Buongiorno e buon giovedì grasso dal #CarnevaleVenezia2021🎭



Questa sera appuntamento dedicato al Carnevale sul territorio veneziano ed entreremo nel vivo della #FestadelleMarie 🤩



Non mancate, diretta ore 17:00📲 https://t.co/4GC2hcdzyn@comunevenezia @veneziaunica — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) February 11, 2021

Sarà poi la volta degli approfondimenti che ci porteranno alla scoperta degli artefici della magia del carnevale, stiamo parlando di tutti i laboratori e gli atelier e dei loro artigiani, costumisti e artisti che ogni anno valorizzano questa storica tradizione. Naturalmente l’evento non poteva esimersi dal dedicare una particolare attenzione verso i più piccoli che soffriranno ancora di più la mancanza della festa. La sezione Kids Carnival propone racconti interattivi, laboratori e anche un concorso per eleggere la “mascherina più bella”; mentre per gli adolescenti ci saranno tanti tutorial e contest per mettersi alla prova, il tutto sempre online.