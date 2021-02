Siete a corto di idee e non sapete cosa regalare a San Valentino al vostro lui? Ecco una selezione di prodotti originali!

Un maglione? Banale. Una cintura? Ne ha già mille. La ricerca tra le tante idee regalo da uomo vi ha fornito pochi risultati? Ci abbiamo pensato noi a raccogliere una serie di prodotti utili (e divertenti) per rendere felice l’uomo della vostra vita. Che sia giovane e sportivo, oppure più avanti con l’età e dai gusti tradizionali, abbiamo delle idee regalo per lui adatte a tutti, da un profumo personalizzato a un gadget tecnologico. Vediamo dei regali per lui che siano originali e simpatici e che possano andare bene per moltissime occasioni diverse (San Valentino, anniversario, compleanno, Natale…)!

Regalare Alexa, l’Echo Dot di Amazon

Per gli amanti della tecnologia è la novità del momento, oltre che una delle idee regalo che susciterà maggiore sorpresa in chi lo riceve. Lui ha già tutto ed è sempre impegnato? Echo potrebbe essere una rivelazione in termini di idee regalo di San Valentino per lui: questo altoparlante intelligente controllato con comandi vocali vi legge le news, riproduce la musica, vi dà le previsioni del tempo e se lo impostate diventa anche la vostra sveglia mattutina.

Se lo collegate all’app Alexa, chiama, invia messaggi e chi ha una Casa intelligente può alzare il riscaldamento e accendere e spegnere le luci con un semplice comando vocale. In più, impara man mano. Cosa si può chiedere ad Alexa? Un po’ di tutto.

Prodotti gastronomici della tradizione italiana

Lui ama la buona cucina ed esplorare i gusti del Bel paese? Non tutti sanno che su Amazon troviamo anche prodotti alimentari: l’eccellenza del made in Italy regione per regione.

Farina, Parmigiano, pasta, confetti gourmet, aceto balsamico, riso, liquori, creme spalmabili, peperoncino in polvere: trovate davvero tutto quello che potete desiderare in ambito gourmet!

Orologio dal sapore retro

L’orologio Game Boy Retro della Nintendo è un’idea simpatica per chi cerca regali originali, insoliti e da collezione. Starà a lui scegliere se indossarlo o ammirarlo e basta: in ogni caso (ve lo garantiamo) attirerà complimenti!

Il cinturino è in silicone, e se impostate la sveglia suona la melodia di Super Mario Land. Ovviamente, con licenza ufficiale al 100%.

C artella porta-documenti e tablet

Una cartella da portare sempre con sè diventa indispensabile in molti lavori: per chi necessita di avere con sè il tablet, per chi prende sempre appunti e per chi va in giro con documenti e scartoffie.

La recensione promettente: “ Sono un tecnico e cercavo una cartella che mi permettesse di portarmi dietro documenti e la possibilità di prendere eventualmente qualche appunto e dopo un’attenta ricerca la mia scelta è ricaduta su questo prodotto.

La cartella è grande, con una tasca laterale in cui ci stanno parecchi fogli A4 senza il rischio che si rovinino. (…) Nel complesso è un prodotto che consiglio, con un ottimo rapporto qualità/prezzo“.

Una valigia per lui: il regalo utile

È il tipo da valigia sempre pronta per partire? Allora un bagaglio extra non può che fargli comodo. Da scegliere in un colore audace per essere sicuri di ritrovarlo a colpo d’occhio sul tapis roulant dell’aeroporto!

Quella di American Tourister è in polipropilene, leggera e resistente (55 x 40 x 23 cm, con capienza di 41 litri). Sarà ancora più apprezzata se la abbinerete a…dei biglietti aerei!

Il suo profumo

Ogni uomo della nostra vita ha un profumo che riconosceremmo tra mille: non sarà troppo difficile scoprire qual è il suo (sbirciate tra gli armadietti del suo bagno -a fin di bene) e regalarglielo. Certo, così andate sul sicuro ma per gli uomini più difficili è la soluzione migliore.

In alternativa, regalategli una fragranza personalizzata: ci sono molti siti e anche qualche profumeria artigianale che offre questo servizio. Potete così unire tutti gli ingredienti che preferisce e dar vita a un profumo che lo rappresenti appieno!

Un’esperienza da fare insieme

È il tipo da club del libro, venerdì letterario, film d’autore, D&D, o da concerto di Vasco da cantare a squarciagola? Sicuramente riuscirete a trovare un’esperienza da fare insieme.

Se ama il whiskey, il vino o birra – passioni un po’ più tradizionali – regalategli una serata degustazione in famiglia. Di tutti i regali originali per lui, questo sarà il più gradito!